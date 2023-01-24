https://news.day.az/politics/1531122.html Джейхун Байрамов выступает на заседании Совета министров стран ОЭСР в Узбекистане - ФОТО
Джейхун Байрамов выступает на заседании Совета министров стран ОЭСР в Узбекистане - ФОТО
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выступает на 26-м заседании Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества с национальным заявлением о председательстве Азербайджана в Организации в 2023 году.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится на странице МИД в Тwitter.
Отметим, что в столице Узбекистана Ташкенте проходит 26-е заседание Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭСР).
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