https://news.day.az/politics/1532130.html Иран выдвигает фейковые версии касательно мотивов нападения на посольство Азербайджана - ВИДЕО
Иран выдвигает фейковые версии касательно мотивов нападения на посольство Азербайджана - ВИДЕО
Иранская сторона выдвинула две фейковые версии касательно мотивов нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщил в пятницу Day.Az информированный источник.
Информация о том, что нападавший является армянином, и он искал свою жену, "прятавшуюся" в посольстве, является ложью.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.
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