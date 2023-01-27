Новые подробности о погибшем в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Погибший при отражении нападения на посольство Азербайджана в Тегеране начальник службы охраны Орхан Аскеров ранее работал в дипломатической миссии страны в Москве.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в соболезновании посольства Азербайджана в России.

"От имени посла Полада Бюльбюльоглу и коллектива посольства выражаем глубокие соболезнования семье, близким и сослуживцам Орхана Аскерова, который в свое время работал в дипломатической миссии нашей страны в Москве, погибшего при отражении предательского вооруженного нападения на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Желаем скорейшего выздоровления раненым. Верим, что организаторы и исполнители этого варварского нападения понесут заслуженное наказание", - говорится в заявлении посольства.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.