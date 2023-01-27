Израильский дипломат о теракте в посольстве Азербайджана

Израиль осуждает нападение на дипломатическую миссию Азербайджана в Иране, написал бывший посол Израиля в Азербайджане Артур Ленк на своей странице в Twitter, сообщает Day.Az.

"Какой ужас. Выражаю свои соболезнования министерству иностранных дел Азербайджана. Кто-нибудь удивлен, что это произошло в Иране?", - написал он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.