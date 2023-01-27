Атаки на дипломатические миссии недопустимы

Решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится на странице Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в Twitter.

"Нападения на дипломатические миссии недопустимы. Выражаю солидарность с Азербайджаном и соболезнования семье погибшего", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.