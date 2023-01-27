Представитель ЕС поделился публикацией на азербайджанском языке в связи с атакой на посольство в Иране

Пресс-секретарь Верховного представителя по внешней политике и вопросам безопасности Питер Стано на своей странице в Twitter поделился на азербайджанском языке публикацией в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране.

"ЕС выражает соболезнования Министерству иностранных дел Азербайджана и народу Азербайджана в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране. Нападения на дипломатические представительства недопустимы", - говорится в публикации, передает Day.Az.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.