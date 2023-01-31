Армяне угрожают расправой евреям Еревана

Автор: Мехти Ахмедзаде

На фоне событий в Иране, чья ненависть к Израилю просто не имеет никаких границ, армяне решили присоединиться к шовинистическим и антисемитические взглядам Тегерана и в открытую угрожают расправой евреям в социальных сетях.

Поводом показать своего внутреннего фашиста Нжде послужила потасовка между израильтянами и армянской общиной в Израиле. Утверждается, что "несколько местных парней напали на армянский монастырь, избили одного армянина, а полиция присоединилась".

"Хотим проинформировать широкую общественность о развивающейся болезненной истории. Вчера, в субботу, 28 января, около полуночи, когда группа молодых скорбящих покидала мемориальное мероприятие в Армянском монастыре, они заметили, что группа из 20 еврейских парней, вооруженных палками и газовыми канистрами, поднимались на стены монастыря, чтобы опустить флаг монастыря. Сложился спор, и евреи напали на молодых скорбящих палками и газом, к ним присоединились солдаты Армии Обороны Израиля, которые жестоко напали на молодого армянина и топтали его", - пишут армяне, выложив кадры драки, по которому вообще непонятно, что происходит на самом деле, кто виноват и за что.

Ни одно СМИ не предоставило подробной информации об инциденте, но на опубликованных видео отчетливо видно, что нет никаких вооруженных лиц, канистр и всего прочего, что утверждается. Поэтому к информации армянства нужно относиться скептически.

Очевидно, что был какой-то спор между присутствовавшими, а стражи правопорядка не стали разбираться на месте и задержали всех. В принципе такой подход разрешения ситуации, которая может перерасти в кровавый конфликт, адекватен и практикуется во многих странах. Например, в США - обезвредить в первую очередь, а разбираться будем в полицейском участке. Главное безопасность.

Но потомки фашиста Нжде, в свойственной себе манере, бросились искать всякий "след", обвинив израильскую сторону в равнодушии, лицемерии, да и вообще в чем угодно, удивляясь, почему задержаны были армяне.

Естественно, что далее все приобрело более откровенный характер. В армянском сегменте соцсетей начали распространяться откровенные угрозы расправиться с евреями, которые проживают в Армении.

"Евреи, обращение к вам всем. Я знаю сколько вас в Армении и где вы живете. Мы будем ловить вас в Ереване и давать по шее", - пишет автор армянского Телеграм-канала.

Как известно, Армения - супермоноэтническая страна. Здесь проживает от 500 до 1000 уроженцев еврейского государства, к которым армяне не испытывают никаких положительных чувств. Антисемитизм у армянства есть давно, ведь идеология фашиста Гарегина Нжде, которого героизируют в Армении, не могла не оставить свой грязный след.

Это только на публику они могут играть в терпимость, толерантность и христианские ценности. Чуть что - моментально из армян прут ксенофобия, шовинизм и нацизм. Поэтому совершенно неудивительно, что ненависть среди "древнейших" против других народов пропагандируется десятилетиями. Это и тюркофобия, и азербайджанофобия, и антисемитизм. Все это господствует в Армении.

Несмотря на то, что на дворе прошла почти четверть XXI века, люди в мире научились уважать друг друга, считаться со взглядами других, но в моноэтнической стране все это сохраняется наряду с процветающим неонацизмом, имеющим исторические для армян корни.

Как результат, сегодняшняя Армения стала страной с наибольшим количеством призывов к антисемитизму в мире. Нынешняя ненависть к Еврейскому государству объясняется еще и поражением армянства во Второй Карабахской войне, после которого неофашисты возложили ответственность за свое поражение не только на "предательницу" Россию, но и Израиль, у которого Азербайджан закупал современное и высокотехнологичное оружие.

Реакция армян на продажу Азербайджану Израилем высокотехнологического оружия, кстати, совсем неадекватна. Оружие продают многие страны, и Азербайджан приобретает его не только у Израиля. Например, еще и у России. Однако посла своего, между прочим, Армения отозвала именно из Израиля.

Тут отметим, что в годовом отчете Министерства диаспоры Израиля за 2020 год был отмечен опасный рост антисемитизма. Наиболее очевидным примером являются акты вандализма, оскорбления в адрес еврейского народа, осквернение армянами мемориалов и памятников Холокоста. Такие акты происходят в Армении нередко.

Пару лет назад был проведен опрос, который выявил 11 предрассудков, которыми страдают армяне в отношении евреев. В частности, им не нравится, что представители еврейской национальности "имеют слишком большое влияние в мировой бизнес-среде и финаносовом секторе" (72% и 68% опрошенных высказали такое мнение), "слишком много говорят о Холокосте", якобы "не думают ни о ком, кроме себя", "имеют слишком большое влияние в правительстве США", "контролируют большинство СМИ", "виновны во всех произошедших войнах". Как видим, мнения, мягко говоря, шокирующие.

Отметим, что, "по совпадению", истерика армян началась вместе с событиями в Иране, где прогремели взрывы на военных объектах КСИР. Муллократический режим обвинил во всем, конечно же, Израиль, а ищущее помощи где угодно армянство не могло упустить шанс поддержать мнение Тегерана, который намеренно портит отношения и с Баку.

И тут, на этом фоне, появляется "насилие со стороны евреев над бедными, несчастными армянами". Слишком уж удобное "совпадение". Идеально, чтобы показать бородачам свою лояльность и поддержку, мол "и мы страдаем от сионистов и не любим азербайджанцев, давайте работать вместе".

Популяризация антисемитизма и неонацизма является неотъемлемой частью государственной политики Армении. Армянский антисемитизм, начавшийся в конце 19 века, переместился в 30-е и 40-е годы прошлого века, и вот уже в 21 веке он с новой силой проявился в "независимой" Армении. Международному сообществу следует всерьез отнестись к антисемитизму, который с каждым годом становится сильнее в Армении.