Армяне вновь принялись восхвалять террориста Брейвика

Автор: Мехти Ахмедзаде

Недавно убийца 77 человек, неонацист Андерс Брейвик снова попросил о досрочном освобождении. Праворадикал возложил вину за совершенные им в июле 2011 года теракты на неонацистскую сеть, которая, как он утверждает, "способствовала его радикализации через интернет". С этим заявлением он выступил в суде во время рассмотрения его прошения об условно-досрочном освобождении.

Прошение о досрочном освобождении Брейвик подал осенью 2020 года в связи с тем, что в 2021 году истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору. Войдя в зал суда, оборудованный в тюремном спортзале, Брейвик вскинул правую руку. Обращаясь к судье, он назвал себя кандидатом в депутаты норвежского парламента.

Брейвик регулярно подает прошения об условно-досрочном освобождении. На что он при этом рассчитывает, не вполне ясно, поскольку он заявляет, что в тюрьме еще больше радикализировался. Брейвик последовательно использует судебные заседания, о которых, как правило, много пишут СМИ, чтобы распространять ультраправые идеи.

В 2016 году Брейвик пожаловался на негуманные условия содержания, но суд счел его жалобу необоснованной. В 2017-м он подал аналогичную жалобу в Европейский суд по правам человека, но и ЕСПЧ признал условия содержания Брейвика вполне гуманными.

В одной из своих апелляций Брейвик сравнил себя с Нельсоном Манделой, заявив, что перешел от вооруженной борьбы к политической.

Неадекватное поведение террориста можно объяснить всякого рода психическими расстройствами и диагнозами, но удивляет не это все. Удивление вызывает то, что жестокий убийца - стал героем в Армении. Хотя о чем мы? Конечно, страна, в которой идеализируется фашизм и устанавливаются памятники нацистским преступникам вроде Нжде, будет героизировать и такую тварь, как Брейвик. Уже ни для кого не является тайной биография террориста Гарегина Нжде, активно сотрудничавшего с нацистами и участвовавшего со своими армянскими подразделениями в Холокосте. Несмотря на явно черное прошлое, кровавый убийца Нжде считается в Армении олицетворением национальной идеи армянского народа.

Чем же заслужил такое внимание армян норвежский радикал, ставший символом современного фашизма? Когда они узнали о том, что террориста могут скоро отпустить, социальные сети заполонили посты о том, каким "героем является Брейвик". Армянский сегмент соцсетей по сей день выкладывает его неонацистские цитаты, в особенности похвалу терристической организации АСАЛА, и вымышленные утверждения о вымышленном "геноциде армян".

Героизация Брейвика для армян дело уже привычное. За неимением других союзников в истории и реальности, армянство выбирает себе сторонников среди убийц и негодяев. Все началось в 2019-м году, когда неофашист стал источником вдохновения для армянского художника Максима Гикиняна, который выставил его портрет на фоне армянского флага на выставке "Терлемезяновские воспоминания". Там были представлены работы семерых выпускников, окончивших Терлемезяновское училище 40 лет назад. В центре внимания оказалась именно эта "работа". Дело было в том, что в те дни норвежский террорист произнес фразу "Слава Армении". Примечательно, что художник не посчитал, что сделал что-то не то. Наоборот, он был горд и считал, что имеет четкое обоснование такого выбора "натуры". Вот оно как...

Куда идет Армения с такими национальными идеями, непонятно, но героизация нацистских преступников свидетельствует прежде всего о незрелости современного армянского общества и политической сферы. Такая "новая" национальная идея может иметь самые губительные последствия, ведь армянская молодежь воспитывается на примере фашистских приспешников.

Именно благодаря такой идеологии время от времени в армянском обществе всегда появлялись террористы международного уровня. Неслучайно, по соотношению численности народа и террористических организаций Армения впереди планеты всей. Еще в 1885 году была создана первая армянская террористическая организация "Арменакан", далее - Дашнакцутюн, АСАЛА, "Гнчак", "Гегарон", "Сасна-Црер" и многие другие. Теория расовой исключительности Гитлера, Нжде, Брейвика и прочих, пропагандируемая в Армении в последние два десятилетия, затянула армян в болото, жить в котором, кроме их самих, никто не собирается. И исправлять ситуацию, увы, не хотят.

Напомним, что Брейвик 22 июля 2011 года совершил два террористических акта - взрыв в Осло и бойню на острове Утойа.

Установлено, что теракт в Осло был организован у комплекса правительственных зданий при помощи начиненного взрывчаткой припаркованного арендованного микроавтобуса. При парковке Брейвик был одет в форму полицейского, чем и усыпил бдительность охраны.

Затем преступник направился на остров Утойа. На паромной переправе он предъявил поддельное удостоверение, назвался агентом секретной службы и мотивировал свое появление на острове необходимостью проведения инструктажа по технике безопасности в связи со взрывом в Осло. Собрав отдыхающих на острове, Брейвик в 17:00 по местному времени начал расстреливать толпу. Стрельба продолжалась 1,5 часа, после чего около 18:35 преступник без сопротивления сдался подоспевшему отряду полиции. Целью была "казнь культурных марксистов и мультикультуралистских предателей категории А и Б". В качестве зарядов он использовал патроны с экспансивными пулями, имеющими повышенную поражающую способность мягких тканей.

Жертвами двойного теракта стали 77 человек.