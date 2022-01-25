Власти Армении построили "дорогу"

Альтернативная трассе Герус-Гафан дорога, которую в Армении строили, строили и так и не достроили, уже пришла в совсем негодное состояние.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в Сети появилось видео, снятое на одном из участков трассы. На опубликованных кадрах, грузовики еле двигаются с места и, фактически, не могут донести груз по месту назначения. Ранее сообщалось, что дорога постепенно разрушается. Видео стало объектом насмешек со стороны граждан Армении. "Это не дорога, а сплошное недоразумение", - пишут недовольные люди.

Вызывает удивление, насколько упрямо ведут себя обиженные поражением в 44-дневной войне армяне, лишь бы не пользоваться дорогой Герус-Гафан. Игнорируя и распространяя ложь о том, что участок дороги, проходящий через территорию Азербайджана, якобы закрыт, пытаясь по непонятным и нелогичным причинам пользоваться бездорожьем, армяне лишь наносят себе материальный ущерб, ибо груз доходит очень долго (либо вообще не доезжает), а фурам наносится урон, на устранение которого потом нужно тратить неимеющиеся и так деньги.

Отметим, что азербайджанский участок дороги Герус-Гафан ни для кого не закрыт. Граждане Армении, иранские и другие фуры могут беспрепятственно проезжать по этому участку дороги, заплатив соответствующую пошлину и пройдя проверку ГПС, что намного выгоднее, чем нести материальные убытки, пытаясь проехать по горам грязи. Армянскому народу, живущему долгие годы в нищете ввиду агрессорской политики страны против Азербайджана, необходимо отказаться от реваншизма и детских обид. Карабахский конфликт завершен и надо думать о будущем и подписании мирного договора. Только тогда армянские предприниматели смогут зарабатывать больше и выйдут из плачевного состояния.

Напомним, что участок дороги Герус-Гафан после обретения независимости Азербайджаном и Арменией в 1991 году продолжал частично использоваться жителями приграничных азербайджанских и армянских населённых пунктов, несмотря на то, что дорога была не безопасной.

С началом фазы активных боевых действий в конце 1991 года, армянским вооруженным формированиям удалось взять под контроль часть дороги проходящей по азербайджанской территории, а после полной оккупации Губадлинского района в 1993 году, полностью изгнать азербайджанское население.

После событий 1993-го года, дорога стала обслуживаться армянской стороной, которая надеялась, что оккупация будет длиться вечно и ничто и никому возвращать не придётся.

Естественно, что при наличии такой удобной дороги как Герус-Гафан, никаких других автомобильных дорог Арменией не строилось, а находящаяся рядом альтернативная не асфальтированная проселочная дорога Татев-Агван (полностью проходящая по армянской территории) пришла в упадок из-за отсутствия средств на содержание. Средств, кстати, не было, потому что второй президент Роберт Кочарян грабил все подряд.

Потерпев поражение в войне и согласившись на условия капитуляции, Армения была вынуждена вывести свои войска с оккупированных территорий, которые в ходе боев не были ещё освобождены азербайджанской армией, в том числе из приграничной части Губадлинского района.

Таким образом, проходящая по территории Азербайджана часть дороги Герус-Гафан вернулась законному владельцу. Азербайджан, в качестве жеста доброй воли, на начальном этапе после подписания трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года не устанавливал КПП на этой дороге. Однако, после того, как армянские власти восприняли этот шаг как показатель слабости и стали в наглую гнать по ней транспортные средства с грузами (в том числе с топливом) для остатков незаконных воинских формирований, расположенных на территории, контролируемой российскими миротворцами в Карабахском регионе Азербайджана, все стало на свои места.

Согласно международному праву, Азербайджан использовал свои законные, суверенные права и установил посты таможенного, пограничного и фитосанитарного контроля на азербайджанской части дороги для упорядочивания транзитного автотранспортного движения. То есть, азербайджанский участок этой дороги не закрыт для армян, как это пытаются представить в Армении.

В декабре 2021 года председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана генерал-полковник Сафар Мехтиев отметил, что на погранично-пропускном пункте Герус-Гафан было собрано около 2 миллионов манатов пошлин.