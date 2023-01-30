Сахиба Гафарова и председатель парламента Алжира обсудили развитие отношений

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочей поездки в Алжир встретилась с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса, Ибрагим Бугали отметил свой визит в Азербайджан для участия в первой конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, выразил поддержку парламента Алжира в рамках этой Сети и готовность развивать сотрудничество.

Сахиба Гафарова отметила, что это первый ее визит в Алжир в качестве председателя Милли Меджлиса, напомнила, что в следующем году исполнится 30 лет со дня установления двусторонних дипломатических связей.

Она добавила, что существует большой потенциал для дальнейшего развития отношений между двумя странами.