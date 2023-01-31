Американский конгрессмен осудил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране

Член Республиканской партии Роберт Адерхолт, представляющий в Конгрессе США Алабаму, осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как передает Day.Az, об этом конгрессмен написал на своей странице в Twitter.

"Я осуждаю недавнее нападение в Тегеране на посольство Азербайджана. Я призываю иранское правительство полностью и оперативно расследовать это террористическое нападение", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Вечером 29 числа тело Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, было доставлено в Баку и захоронено вчера на второй Аллее шехидов.