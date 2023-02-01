Действительно ли Армения хочет мира с Азербайджаном?

Южный Кавказ - это перекресток между богатой ресурсами Центральной Азией и испытывающей необходимость в них европейской экономикой. Мир между Арменией и Азербайджаном будет способствовать процветанию не только армян и азербайджанцев, но и всей Евразии.

Как передает Day.Az, об этом написал в статье, опубликованной в журнале Newsweek помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков.

"Знаменательная победа Азербайджана во Второй карабахской войне 2020 года создала историческую возможность перевернуть страницу, оставить военные действия позади и нормализовать отношения на основе международного права. Чтобы воспользоваться этой возможностью, Запад должен лучше осознать сложившиеся реалии, на которых основана нынешняя позиция Азербайджана",- говорится в статье.

Как отмечается, к сожалению, Армения, армянская диаспора и иностранные покровители в последнее время развернули пропагандистскую кампанию, направленную на то, чтобы скрыть реальность.

"Цель кампании на начальном этапе - оказать давление на Баку со стороны Америки и Европы с перспективой на то, чтобы сорвать мирный процесс, начавшийся после капитуляции Армении в ноябре 2020 года. Сегодня кампания по дезинформации разворачивается вокруг событий на Лачынской дороге, связывающей Армению с карабахским регионом Азербайджана. Она сводится к двум основным лживым тезисам. Во-первых, азербайджанские экоактивисты, "заблокировав" дорогу с 12 декабря, создали гуманитарную катастрофу, поставив под угрозу жизнь этнических армян в Карабахе. Во-вторых, это часть плана Азербайджана в вопросе отказа карабахским армянам в их правах и безопасности. Давайте рассмотрим эти вводящие в заблуждение утверждения по порядку. Начнем с тезиса о "гуманитарном кризисе". Гуманитарные грузы, в том числе лекарства, продукты питания и другие товары первой необходимости, беспрепятственно доставляются в Карабах. Местные жители, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи или по необходимости, могут выехать в Армению и также вернуться по Лачынской дороге",- отмечает Амирбеков.

В материале подчеркивается, что для предотвращения какого бы ни было гуманитарного кризиса Баку предоставляет Международному комитету Красного Креста беспрепятственный доступ к дороге.

"Он также разрешает свободное передвижение российским миротворцам. Военнослужащие России - ближайшего союзника Армении - лучше, чем кто-либо другой, могут заверить Ереван в физической безопасности карабахских армян. Что касается второго тезиса об ущемлении прав этнических армян в Карабахе, то для его опровержения достаточно совершить небольшой экскурс в прошлое. Во время Первой карабахской войны, закончившейся в 1994 году, армянские силы оккупировали и совершили этническую чистку в отношении азербайджанцев в Карабахе и оккупированных прилегающих к нему районах. Армяне убили, изнасиловали и замучили тысячи ни в чем не повинных мирных жителей, выгнав из своих домов более 800 000 человек. Пиком этого варварства стала Ходжалинская резня. Эти преступления, которые до сих пор остались безнаказанными, были зафиксированы и задокументированы. Кроме того, все мировое сообщество признавало и признает Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Именно по этой причине были приняты резолюции Совета Безопасности ООН №№ 822, 853, 874 и 884, в которых основным требованием было немедленный и безоговорочный вывод армянских вооруженных сил с территории Азербайджана (даже сегодня в Карабахе остаются 10 000 армянских военнослужащих - бомба замедленного действия, угрожающая миру и стабильности)",- говорится в статье.

В материале отмечается, что эти резолюции были приняты в 1993 году.

"В течение почти трех десятилетий азербайджанцы терпеливо ждали их выполнения международным сообществом. Но Армения, хоть на словах и выступала за мир, на деле затягивала выполнение резолюций ООН и готовилась к войне. Армянские вооруженные силы разрушили азербайджанские города и села, стерли все следы азербайджанского культурного наследия, разграбили полезные ископаемые. К 2020 году чаша терпения Азербайджана переполнилась. Во Второй карабахской войне наша страна продемонстрировала свою решимость вернуть свои оккупированные земли. Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года (соглашение, подписанное лидерами Азербайджана, Армении и России, которое положило конец Второй карабахской войне), Армения согласилась принять новую реальность на местах. Однако до последнего времени Армения использовала Лачынскую дорогу для вывоза из Карабаха в Армению разграбленных азербайджанских полезных ископаемых; увеличения числа своих вооруженных сил в Карабахе; привлечения граждан третьих стран для возведения новых укреплений; ввоза мин для продолжения террора против азербайджанцев",- отмечает Амирбеков.

В материале подчеркивается, что эти действия никак не свидетельствуют о мирных намерениях Армении, и Азербайджан слишком хорошо знаком с этой тактикой.

"Но наша страна не позволит Армении в очередной раз вовлечь ее в бесконечные переговоры, готовясь к войне. Что касается Лачынской дороги, то тут же должна быть обеспечена прозрачность любого движения по ней. Время имеет существенное значение. Здравая политика, основанная на реальности, еще может предотвратить новые трагедии. Ереван должен перестать полагаться на мечты и фантазии и иметь дело с неопровержимыми фактами. Армения и ее союзники должны прекратить использовать карабахских армян в качестве пешек в циничной игре силовой политики. Если те, кто участвует в содействии мирному процессу, будут четко осознавать реалии, то смогут помочь Армении избежать ошибок прошлого", - говорится в статье.