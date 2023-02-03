Армения передала Ирану 18,5 млн евро, выделенные Западом

Европейский союз (ЕС) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделили 18,5 миллиона евро на проект модернизации и расширения единственного контрольно-пропускного пункта "Мегри" между Арменией и Ираном.

По информации Day.Az, полученной из открытых источников, проект модернизации и расширения погранично-пропускного пункта "Мегри" со стороны Армении был поручен иранской компании.

Так, победителем проведенного правительством Армении тендера была объявлена иранская компания Tana Energy Management. Комитет государственных доходов Армении и упомянутая иранская компания уже подписали соглашение. Строительные работы планируется завершить в 2026 году. То есть средства, выделенные ЕС и ЕБРР, напрямую передаются иранской компании.

Итак, средства в размере 18,5 миллиона евро для проекта, являющегося плодом "армяно-иранского братства", передаются компании Ирана, против которого Запад ввел санкции. ЕС финансирует проект, который будет осуществляться иранской компанией.

Понятно, что финансовые средства выделены армянской стороне. Вместе с тем, вопросы, связанные с тем, как и кем будут расходоваться средства, согласованы со сторонами, финансирующими проект.

Предоставление ЕС этих средств на фоне "братских отношений Армении с Ираном" тем самым также помогает Ирану обойти санкции. ЕС следовало бы изучить, на каких основаниях было принято решение о передаче этих средств иранской компании. В противном случае выходит, что в ЕС понятия не имеют о санкциях в отношении Ирана, или игнорируют эти санкции из-за Армении.

По данным правительства Армении, в период с января по ноябрь 2022 года торговый оборот между Арменией и Ираном вырос на 44%, до 638,4 миллиона долларов, в то время как с января по сентябрь 2022 года он составлял всего 363,2 миллиона долларов.

То есть самый высокий показатель экономического сотрудничества и товарооборота в регионе с Ираном у Армении. А сейчас Армения сотрудничает с Ираном еще и за счет денег Запада. Такое впечатление, что в ЕС либо не знают об этом, либо игнорируют данный вопрос.