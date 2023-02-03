Азербайджан - энергетический спаситель Старого Света. Непостижимый результат стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджан занимает 112-ое место в мире по территории и 91-ое место по числу населения. Как видим, наша страна является довольно небольшим государством, что не мешает ей играть поистине глобальную роль в процессах, имеющих историческое, эпохальное значение для Европы. Началось все это не сегодня. Еще 20 сентября 1994 года во дворце "Гюлистан" был подписан "Контракт века". Этот документ сыграл исключительную роль в формировании национальной экономики, а с политической точки зрения Азербайджан смог занять достойное место в мировом сообществе.

Именно тогда был заложен фундамент будущих успехов нашей страны. Благодаря мудрой политике, прозорливости и политической воле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева Азербайджан сделал тогда большой шаг в направлении признания со стороны мирового сообщества в качестве надежного партнера, гаранта европейской энергетической безопасности. Тогда же Азербайджан заложил предпосылки для регионального лидерства.

Я прекрасно помню, какие тогда сомнения высказывались в способности нашей страны соблюдать все взятые на себя обязательства, как много было в российской и западной прессе антиазербайджанских статей, авторы которых откровенно лгали о том, что "у Азербайджана осталось мало нефти". Время показало примитивность их лживых утверждений. При этом правы оказались те, кто утверждал, что время работает на Азербайджан.

Наша страна строила мощное, с экономической и военной точек зрения государство, укрепляя свой международный авторитет. И сегодня бесспорным является статус Азербайджана, как ведущего государства Южного Кавказа, обладающего способностью и готовностью реализовывать задачи исторического масштаба, подставлять плечо надежного партнера для всего Старого Света.

Обо всем этом говорили практически все проходящего ныне в Баку Консультативного совета по Южному газовому коридору, в рамках которого прошло 9-ое заседание министров из стран-участниц данного проекта. Кроме того, впервые в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике 1-е заседание министров. О грандиозности события можно судить по внушительному и влиятельному составу участников форума.

Среди них - еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, помощник государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лора Лохман, президент Румынии Клаус Йоханнис большая делегация высокопоставленных представителей Турции, Италии, Великобритании, Грузии, Венгрии, Болгарии, Греции, Албании, Молдовы, Черногории, Сербии, Украины и Хорватии. И это объясняется тем, что Южный газовый коридор является очень важным проектом для Европы, и Азербайджан играет ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности континента.

"США намерены развивать сотрудничество с Азербайджаном. Президент Джо Байден поддерживает экспорт газа с Каспия в Европу. ЮГК играет важную роль в укреплении не только энергетической, но и политической безопасности Европы. Этот проект создает возможности для сотрудничества многих стран, использование которых обеспечивает экономический рост", - сказала Лохман, выступая на сегодняшнем глобальном мероприятии.

Она права. Азербайджан с 31 декабря 2020 года начал экспорт газа в Европу. В 2021 году объемы поставок составили 8,2 млрд кубометров, в 2022 году - 11,4 млрд кубометров. В настоящее время в ЕС покупателями азербайджанского газа являются Италия, Греция, Болгария и Румыния. При этом ряд европейских стран выразил заинтересованность в покупке азербайджанского газа и в настоящее время в этом направлении ведутся переговоры.

И Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал очередное, крайне важное заявление в этой связи. По словам главы нашего государства, Азербайджан планирует к 2027 году удвоить экспорт газа в Европу. Он подчеркнул, что одним из важных факторов успешной реализации проекта Южный газовый коридор, помимо технических, а иногда и политических вопросов, которые необходимо решить, является высокий уровень взаимного доверия.

"Я бы даже назвал это взаимной солидарностью, когда мы сразу видим, что кто-то нуждается в поддержке", - добавил Президент Ильхам Алиев.

В этой связи напомню слова, сказанные накануне президентом Румынии.

"Гарантии доступности каспийского газа для европейского рынка, представленные Азербайджаном и лично президентом Алиевым, обеспечили столь необходимую стабильность и предсказуемость на очень напряженном для рынков этапе", - подчеркнул Клаус Йоханнис.

Такого рода заявления, полные признательные нашей стране и ее президенту за решительность в деле реализации поистине исторической задачи, ранее отмечали многие президенты, премьер-министры стран Старого Света.

Тем временем, на сегодняшнем глобальном мероприятии в Баку обсуждался еще один вопрос огромной важности. Как известно, в декабре прошлого года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение по строительству энергомоста с Южного Кавказа в Европу. Речь идет о прокладке подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км.

Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Реализация этого проекта - новый глобальный вызов, который с честью принят нашей страной. И это - еще одно доказательство того, как небольшое по размерам государство, при наличии во главе него политического лидера мирового масштаба, может играть поистине гигантскую роль для целого континента.