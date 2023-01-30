История большой дружбы: прошлое и настоящее азербайджано-венгерских отношений

Автор: Акпер Гасанов

29-30 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева находились в Венгрии - проверенном десятилетиями, надежном и стратегическом партнере нашей страны. В ходе нынешнего визита главы государства в Будапешт было проведено много важных встреч и подписан ряд важнейших документов. Замечу, что их подготовка - итог слаженной и грамотной работы большой группы лиц во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и послом Азербайджана в Венгрии Таиром Тагизаде.

Но все же, анализируя нынешнее состояние азербайджано-венгерских отношений, хочу напомнить о том, что Венгерская Республика признала независимость Азербайджанской Республики 26 декабря 1991 года, а дипломатические отношения между нашими странами были установлены 27 апреля 1992 года. В Милли Меджлисе действует двусторонняя рабочая группа по отношениям с Венгрией, созданная еще в апреле 2011 года.

При этом в Государственном собрании Венгрии действует рабочая группа по отношениям с Азербайджаном, которая была учреждена и того раньше - 26 марта 2007 года. В Будапеште действует Дом Азербайджана. А по состоянию на февраль прошлого года между нашими странами было подписано 46 соглашений, что четко демонстрирует стратегический характер отношений между нашими государствами.

В этом смысле подписанная сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Венгрии виктором Орбаном декларация о расширенном стратегическом партнерстве между нашими странами является юридическим оформлением фактического и давнего состояния азербайджано-венгерских отношений, у которых, также замечу, есть огромный потенциал.

Ведь, наша страна все больше укрепляет свои позиции в плане энергоснабжения Европы. В этом смысле "Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере природного газа между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии", который подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто - заявка на совместное решение глобальных задач для всего Старого Света.

Но тут уместно напомнить еще и о том, что 17 декабря прошлого года Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали соглашение о прокладке Черноморского морского электрического кабеля от черноморского побережья Грузии до черноморского побережья Румынии. Это соглашение было засвидетельствовано президентом Европейской комиссии.

"Таким образом, мы планируем проложить кабель, который позволит транспортировать из Азербайджана зеленую энергию объемом 4 ГВт. Но этого будет недостаточно. Это только то, что уже согласовано. Наши планы гораздо шире", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в одном из своих недавних интервью.

Как видим, у нашей страны есть далеко идущие планы, а Венгрия имеет все возможности для соучастия в их реализации.

Она этого заслужила, как верный и надежный друг нашей страны. Сегодня мы в этом в очередной раз убедились. "Меморандум о взаимопонимании по установлению дружественных отношений между городом Шуша Азербайджанской Республики и городом Веспрем Венгрии и сотрудничестве в области культуры, туризма, градостроительства, науки, экономики и в других сферах общественной жизни" был подписан специальным представителем Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым и мэром города Веспрем Дьюлой Поргой.

Безусловно, это очень важно. Освобожденная по итогам 44-дневной войны великая Шуша, являющаяся колыбелью азербайджанской культуры, активно возрождается и обретает новых друзей в лице самых разных городов-побратимов. Но тут важно помнить о том, что Венгрия развивала отношения с Шушой и Агдамом даже в ту пору, когда они находились под армянской оккупацией.

Да, венгерский город Дьёндьёш стал побратимом города Шуша еще в 2013 году. Таким образом, тогда Венгрия признала Шушу де-юре частью Азербайджана, хотя в то время и до 2020 года она контролировалась вооруженными силами Армении. Тогда же, в июне 2013 года, оккупированный азербайджанский город Агдам и венгерский город Тиссавашвари стали городами-побратимами. Это были шаги политической и моральной поддержки Азербайджана. И это то, что в нашей стране никогда не забудут. Это то, что сделало характер отношений между нашими государствами не только стратегическим, но и братским.