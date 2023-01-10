Миссия выполнима: Президент Ильхам Алиев и историческое возвращение в Западный Азербайджан

Автор: Акпер Гасанов

Мы никогда не выступаем с инициативами, реализация которых невозможна. Эта фраза, озвученная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе его сегодняшней встречи с журналистами местных телевизионным каналов, мне запомнилась более всего. Речь шла о процессе возвращения депортированных азербайджанцев в Западный Азербайджан.

И тут я хочу напомнить, что уже проведена перепись населения более 150 из 300 населенных пунктов Западного Азербайджана, где в тот период проживали азербайджанцы, и работа в этом направлении продолжается. Известно, что регистрируются азербайджанцы, выселенные из родных краев в ходе разных волн депортаций (1905, 1918-1920, 1948-1953 годы). Однако основное внимание направлено на депортацию 1988-1991 годов.

В Армении эта инициатива, направленная на восстановление исторической справедливости, вызвала настоящий приступ страха. Да, именно страха. Ровно такие эмоции охватывают воров, застигнутых на месте преступления с поличным. Мировое армянство на протяжении очень длительного исторического периода банально и цинично лгало мировому сообществу, создавая лживый образ "многострадального народа".

В реальности же, речь шла о народе, который создал свое государство на исконно азербайджанских землях. В частности, город Иреван был основан в начале XVI века полководцем азербайджанского государя шаха Исмайыла Сефеви Ревангулу ханом. Позже образовалось Иреванское ханство - одно из азербайджанских государств, появившихся вследствие распада империи Надир-шаха Афшара.

Да, Иреван, как и Зангезур, исторически являлся одной из стратегических значимых областей Азербайджана. И именно восстановлением исторической справедливости будет возвращение азербайджанцев на Родину наших предков. Никто не вправе и не в состоянии помешать этому. Точно также, как никто был не вправе и оказался не в силах помешать исторической победе Азербайджана в 44-дневной войне.

В ее результате мы вернули себе колыбель Азербайджанской культуры - великую Шушу. Мы вернули себе Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули. Мы вернули себе все. Причем, многое без боя, в результате грамотной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева. И Ханкенди является азербайджанским, что в минувшем году вынуждена была признать Армения.

Официальный Ереван в лице премьер-министра Никола Пашинян смиренно согласился признать территориальную целостность нашей страны, включая Карабахский экономический район, созданный указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Точно также, я в этом ни на секунду не сомневаюсь, Армения и мировое армянство вынуждены будут согласиться на возвращение азербайджанцев в Зангезур и Западный Азербайджан, включая Иреван.

И весь мир узнает о том, как в конце 80-ых годов прошлого века армянские власти при полном попустительстве со стороны Союзного центра осуществили последний этап изгнания азербайджанского населения с территории Армянской ССР. Весь мир обязан услышать о том, что 300 000 азербайджанцев - коренное население Иревана и Зангезура - вынуждены были бежать с родных мест, спасая свои жизни, в Азербайджанскую ССР.

Это те самые преступления, смыть которые есть шанс у официального Еревана. Да, у того самого, который до сих пор пытается спекулировать на теме прав армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершенно прав был в том, что сегодня нет моно-государств, и для Армении было бы хорошо стереть с себя это клеймо.

"Лучший и самый справедливый путь для этого - возвращение западных азербайджанцев на родные земли", - заявил глава нашего государства. И я бы очень настоятельно посоветовал руководству Армении прислушаться к рекомендациям главы нашего государства. Потому, что он никогда не выступает с инициативами, реализация которых невозможна. Потому, что он не раз доказывал свою способность добиваться любых поставленных задач.