Стратегия победителей: от Уинстона Черчилля до Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

"Никогда не сдавайтесь - никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Никогда не поддавайтесь силе, никогда не поддавайтесь очевидно превосходящей мощи вашего противника".

Это - известный на весь мир отрывок из речи сэра Уинстона Черчилля во время его визита в школу Хэрроу 29 октября 1941 года.

Речь эта была произнесена в самое трагическое для человечества время, когда вовсю шла Вторая мировая война, развязанная гитлеровской Германией. Ее исход на тот момент был неизвестен. Известно было лишь то, что на кон был поставлен весь мировой порядок, вся судьба человечества. И требовались политические лидеры глобального, планетарного масштаба, способные повести за собой в это время крови, трагедий и слез. Именно этим и выделялся сэр Уинстон Черчилль. Он повел за собой Великобританию, а с нею и весь мир.

Итоги Второй мировой войны известны. Заплатив огромную цену за победу над планами гитлеровской Германии, разделившись на два противостоящих друг-другу лагеря, вступив в период "холодной войны", мир все же на несколько десятилетий обеспечил себе сравнительное спокойствие. Эпоха мировой войны, с десятками миллионов жертв среди мирного населения стран Европы, казалось бы, навсегда осталась в прошлом.

Но все это оказалось иллюзией. И сегодня политики, политологи и философы современности открыто признают, что мир снова стоит на самом краю пропасти. Уже идет Третья мировая война. Идет в самом центре Европы, в Украине. Это время исторического выбора для всего человечества, для каждой страны мира. И в этой связи хочу напомнить мнение историка, философа, автора бестселлеров, профессора истории Еврейского университета в Иерусалиме Юваля Ноя Харрари, высказанное им недавно в американском издании The Atlantic.

Харрари пишет, что если авантюра России будет иметь успех, то результатом этого станет окончательный крах мирового порядка и "нового мира". Он напомнил, что война России против Украины побудила такие страны, как Германия, резко увеличить оборонный бюджет, а такие страны как Швеция, возобновить военную службу.

"Деньги, которые должны уйти учителям, медсестрам и социальным работникам, пойдут на танки, ракеты и кибероружие. Весь мир будет похож на Россию - страну с огромной армией и плохими больницами. Наступит новая эра войн, бедности и болезней", - пишет Харрари.

Можно соглашаться или не соглашаться с ним, но совершенно очевидно, что мы все снова живем в период, когда роль Личности в самом ходе новейшей истории возросла многократно. Защитить свою страну, свой народ от всех бед и трагедий, что происходят по соседству с тобой, при этом продемонстрировав способность отстаивать собственные принципы справедливости - удел великих Личностей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, вне всякого сомнения, является именно такой Личностью. Это было доказано итогами 44-дневной войны, в которой наша страна одержала победу далеко не только и не столько над Арменией, сколько над мировым армянством, которое исторически выполняло роль обслуги ведущих мировых держав, ни одна из которых не желала победы Азербайджана в 44-дневной войне.

Но эта победа случилась и США, Франции, России пришлось предпринимать шаги в соответствии с новыми реалиями. И тут мы все увидели, что Франция, которая восприняла поражение Армении в 44-дневной войне, как свое собственное, сделала все для оказания давления на нашу страну. Ничего путного у них не вышло.

Провалились и попытки оказать давление на нашу страну со стороны французских сенаторов, принимавших одну антиазербайджанскую статью за другой. Таким же, нулевым, был итог антиазербайджанской кампании в ведущих СМИ Франции. Но главное - уходящий год ознаменовался полным личным фиаско президента Макрона, который проиграл целый ряд сражений против нашего государства.

Начнем с напоминания о том, что Азербайджан, как сильное и уверенное в своих позициях и в своей правоте государство, согласился на участие президента Франции в пражской встрече между Президентом нашей страны Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Она закончилось тем, что Армения вынуждена была подтвердить свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации. Таким образом, официальный Ереван признал, что и Ханкенди, и весь Карабахский экономический район, являются территорией нашей страны. И Эммануэль Макрон был статистом в этой ситуации. Он ничем не помог Армении.

Неудивительно, что после такого очевидного фиаско, Макрон сделал ряд совершенно неуместных заявлений, указав на которые, в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств СНГ в Астане, Президент Азербайджана Ильхам Алиев жестко и четко подчеркнул, что официальный Баку больше не видит никакой возможности, при таком отношении французского правительства, чтобы эта страна играла какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений.

Официальному Парижу открыто и жестко указали на дверь. Поразительно, но даже после этого, премьер-министр РА Никол Пашинян предложил участие Франции в новом раунде переговоров между Ереваном и Баку, которые были запланированы на 7 декабря в Брюсселе. Естественно, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отменяет встречу, поскольку не может принять участие Франции. И в Париже вынуждены были смириться с этой жесткой позицией Азербайджана.

При этом, там подготовили новую провокацию против нашей страны. Франция, как постоянный член Совета Безопасности ООН и в настоящее время как его председатель (постоянные и непостоянные члены исполняют обязанности председателя по одному месяцу), подготовила абсолютно про-рмянское заявление, в котором ситуация на дороге Лачин-Ханкенди представлена как "гуманитарная катастрофа".

В СМИ уже просочилась информация о том, что со стороны Франции процессом руководила непосредственно администрация президента Франции и советники Макрона по внешней политике. Но все их усилия оказались напрасными. За 10 дней они так и не смогла провести заявление по ситуации на Лачинской дороге. Причем, вначале из проармянского заявления было убрано словосочетание "Нагорный Карабах". Затем было прописано, что гуманитарная помощь может основываться только на уважении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Далее, туда были внесены такие выражения, как поддержка территориальной целостности Азербайджана.

В общем, антиазербайджанское заявление превратилось в проазербайджанское. Естественно, что такой поворот событий вынудил Францию остановить процедуру принятия этого заявления. Это был очередной триумф Азербайджана. Это было очередное торжество справедливости. Это был новый, личный успех Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Никогда нельзя отступать даже перед тем, кто превосходит тебя в силе", - заявил глава государства в ходе встречи с беженцами из Западного Азербайджана.

Да, как видим, Президент Азербайджана по сути повторил известную фразу Уинстона Черчилля. Но нужно понимать, что Черчилль стоял во главе огромной и мощной Великобритании! Это государство с имперским прошлым. Это страна, которая всегда играла и играет важнейшую роль в определении настоящего и будущего всей нашей планеты.

Вот и сейчас сложно переоценить роль Великобритании в плане противодействия развязанной Россией войне против Украины. Но в том и состоит гениальность политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева, что он сумел превратить Великобританию и Россию в ситуативных союзников, когда дело касалось противодействия провокации Франции против нашей страны в Совбезе ООН!

Да, Азербайджан снова добился своего. Наша страна доказала способность противостоять давлению даже такой мощной европейской державы, как Франция. Азербайджан, открыто поддерживая Украину, выражая поддержку ее территориальной целостности и оказывая ей гуманитарную помощь, добился и действий России в своих интересах.

Азербайджан, открывая посольство в Израиле, имеет огромный вес и влияние в странах арабского мира. Наша страна обладает большим авторитетом и в тюркском мире. При этом, об Азербайджане открыто говорят, как о важнейшем союзнике ЕС в плане обеспечения энергетической безопасности Европы. Все это - итог огромной работы, грамотной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который на деле продемонстрировал, что никогда не надо отступать, даже в противостоянии с гораздо более сильными соперниками. Это - стратегия победителя. Это - залог будущих побед нашего государства.