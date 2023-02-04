Заявления Лаврова вызвали новую волну русофобии в Армении

Источник: Агентство международной информации Trend

Высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о карабахской войне вызвали большой резонанс в Армении.

В интервью телеканалу "Россия 24" несколько дней назад глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что долгие годы Армения удерживала под оккупацией земли Азербайджана, передает Day.Az.

"Россия предлагала многочисленные варианты, которые предыдущее армянское руководство не очень хорошо воспринимало, желая удерживать территории. Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежали", - отметил Лавров.

Помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян остро отреагировал на данное заявление Лаврова, буквально наехав на него.

"Господин Лавров, я хочу вам сказать одну вещь: вы не забывайте, пожалуйста, что еще до вас, когда в Кремле сидели более-менее русские люди, и когда у нас был сложный период, заканчивались боеприпасы, у нас ничего не было, и когда вы видели, что нам трудно, разве не Российская Федерация поставляла нам боеприпасы и оружие? Тогда скажите "мы тоже оккупанты, мы тоже помогали брать те семь районов, но не солдатами, а оружием". Вы же помогали. Вы поаккуратнее с выражениями. Бычиться министру иностранных дел здесь не надо", - сказал он.