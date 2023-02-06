Международная делегация оценила скорость и масштабы восстановительных работ в Агдаме

Делегация международных путешественников из 12 стран продолжает знакомство с Агдамом

Как сообщает в понедельник корреспондент Trend, во время посещения Агдама путешественникам была предоставлена возможность ознакомиться с ходом восстановительных работ. Гости были проинформированы о беспрецедентных масштабах разрушения города в период армянской оккупации, передает Day.Az.

В рамках визита, путешественники посетили Конгресс центр города Агдам.

"Конгресс центр был построен за 55 дней. Он был построен благодаря стремлению людей стать частью восстановления нашей Родины", - сказал Араз Иманов, сотрудник специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Карабахе.

Город Агдам является заключительной остановкой путешественников в рамках нынешнего тура.

Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации известных путешественников на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомились с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.