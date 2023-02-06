Мы потребовали от Ирана расследовать теракт в посольстве Азербайджана и наказать виновных.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде на брифинге относительно деталей террористического акта, совершенного против посольства Азербайджана в Исламской Республике Иран.

"Однако до сих пор никакой официальной информации со стороны Ирана не поступало", - сказал он.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства.