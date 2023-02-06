https://news.day.az/politics/1535462.html В Азербайджане завершен первый этап уточнения списков избирателей
В Азербайджане завершен первый этап уточнения списков избирателей
В Азербайджане завершен первый этап уточнения списков избирателей.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
Он отметил, что этот процесс начался в начале января и продолжался до 5 февраля.
"Участковые избирательные комиссии и соответствующие государственные органы уточнили списки избирателей и представили их в окружные избирательные комиссии. В настоящее время процесс продолжается",- сказал Панахов.
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