В Азербайджане завершен первый этап уточнения списков избирателей.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он отметил, что этот процесс начался в начале января и продолжался до 5 февраля.

"Участковые избирательные комиссии и соответствующие государственные органы уточнили списки избирателей и представили их в окружные избирательные комиссии. В настоящее время процесс продолжается",- сказал Панахов.