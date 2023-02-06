Направленные по поручению Президента Азербайджана спасательные силы МЧС прибыли в Турцию

Спасательные силы быстрого реагирования министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), направленные в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турцию для проведения поисково-спасательных работ и ликвидации последствий сильного землетрясения, прибыли в братскую страну.

Об этом Day.Az сообщили в понедельник в МЧС Азербайджана.

В настоящее время силы быстрого реагирования перебрасываются из турецкого города Адана в районы, где произошло больше всего разрушений, чтобы присоединиться к поисково-спасательным работам.

Напомним, что сегодня утром в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Землетрясение, произошедшее на глубине 7 километров, вызвало серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османье, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.