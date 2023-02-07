По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью

Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает во вторник Day.Az, в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, очередной самолет с гуманитарной помощью вылетел в Турцию.

Гуманитарный груз включает палатки, теплые одеяла, обогреватели и мобильный полевой госпиталь.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 432, раненых - 21 103 человека, разрушено 5 775 зданий. Более 8 000 человек были спасены из-под завалов.