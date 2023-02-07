Началось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Началось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, на заседании рассматриваются обращения о помиловании.

Напомним, что в ходе предыдущих трех заседаний было рассмотрено более 300 обращений о помиловании.

Согласно распоряжению о помиловании, подписанному в прошлом году, в общей сложности были помилованы 213 человек. 168 человек были освобождены от неотбытой части наказания, срок отбывания наказания 36 человек был сокращен вдвое. Также были освобождены от наказания трое осужденных на условный срок. Кроме того, 6 человек, приговоренных к ограничению свободы, были освобождены от неотбытой части наказания.