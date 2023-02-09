https://news.day.az/politics/1536470.html В Карабахе инвентаризовано свыше 14 тысяч объектов
В Карабахе инвентаризовано свыше 14 тысяч объектов
На сегодняшний день в Карабахе инвентаризовано свыше 14 тысяч объектов.
Об этом сказал в среду начальник Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Матин Эйнуллаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
"На освобожденных территориях Азербайджана продолжается работа по инвентаризации. В 2022 году в Лачине и 7 прилегающих селах были инвентаризованы около 1500 объектов", - сказал он.
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