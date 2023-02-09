Сельчук Каракылыч поблагодарил Азербайджан и призвал присоединиться к платформе братской помощи

Директор Бакинского института Юнуса Эмре Сельчук Каракылыч выразил благодарность Азербайджану за поддержку и большую помощь, призвав присоединиться к кампании "Qardaş Köməyi Platforması" (Платформа братской помощи), направленной на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции, сообщили Day.Az в пресс-службе института.

"Все мы видим, как в братском Азербайджане люди с большой болью восприняли эту трагедию, активно принимают участие в благотворительных акциях и кампаниях. Призываем всех принять участие в нашей кампании. Благодарим за поддержку братский азербайджанский народ", - отметил Сельчук Каракылыч.

Пострадавшим от землетрясения необходима зимняя одежда (куртки, брюки, перчатки, носки), палатки, кровати, одеяла, матрацы, фонари, генераторы, повербанки, средстав для гигиенического ухода.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. На данный час число погибших достигло 12873, пострадавших - 62937 человек.