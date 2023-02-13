Французский европарламентарий прибыл расшатать мир в регионе

Автор: Мехти Ахмедзаде

Через неделю в Армении стартует вторая наблюдательная миссия ЕС, одной из главных целей которой является присутствие Франции на Южном Кавказе при вытеснении России из ее протектората.

В нынешних геополитических реалиях Южный Кавказ стал чрезвычайно важным регионом. Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне поставила точку в продолжавшемся десятилетия конфликте и привела к новым перспективам как для региона, так и для всей Евразии. Это, в первую очередь, новые транспортные пути, логистика, соединяющие Восток и Запад, нефть и газ. Поэтому неудивительно, что Париж пытается усилить здесь свое присутствие.

Конечно, присутствие можно было бы нарастить адекватно, разговаривая и договариваясь с Азербайджаном, но неоколониальная Франция не умеет мыслить здраво. Ей проще работать грязно, исподтишка, махинациями и другими сомнительными способами. Баку с таким собеседником даже разговаривать не станет, особенно на фоне расшатанных самими же французами отношений.

А вот Ереван без разбору готов принять любого, кто пообещает помощь. Собственно так и появилась, и проработала первая миссия ЕС, которая была краткосрочной. Следом за нею теперь новая, "временная" миссия с еще большим количеством наблюдателей. Впрочем, палитра понятна - третья миссия будет "навсегда".

Тем временем, за неделю перед второй миссией, на разведку прибыл один из проармянских французских евродепутатов - Франсуа-Ксавье Беллами, который является философом по профессии, плюс отличается особой нелюбовью к Азербайджану и, как и все его французские коллеги, мусульманам.

Армянские СМИ сообщают, что в так называемом "представительстве" несуществующего "арцаха" в Ереване состоялась встреча Беллами с Гегамом Степаняном и Артаком Бегларяном - бесполезными персонажами, которые любят придумывать себе всякие титулы. Отмечается, что член ЕП ознакомился с ситуацией в районе Лачинского коридора. Конечно, вглубь территории Азербайджана евродепутат зайти не осмелился, но со стороны Армении посмотрел.

Степанян и Бегларян, в привычной для них манере, рассказали пришельцу о "блокаде", что она якобы есть, "гуманитарной катастрофе" и всем прочем, чем ныне дышит армянская повестка дня. Находясь близ Лачинской дороги, Беллами бросился в просторы Facebook и Twitter, где опять начал гнать всякую выдуманную чушь, поддерживая эту повестку.

"В нескольких километрах отсюда живут 120 000 мирных армян (реальная цифра в разы меньше - ред.), отрезанные от мира и лишенные всего. Столкнувшись с этим колоссальным гуманитарным кризисом, Европа должна, наконец, действовать. Потому что мы не имеем права оставить армянский народ перед лицом новой угрозы этнических чисток и потому что на самом деле здесь речь идет также о безопасности наших стран", - написал Беллами.

Потом Евродепутат встретился с губернатором Сюника (Зангезур) и его командой, где начал нести всякий философский бред о том, что несуществующая "блокада Лачина" является, внимание, "экзистенциальной заботой всего региона". А позже он пообщался с "беженцами", разместившимися в Горисе и Ереване.

"С войны 2020 года до перекрытия Лачинского коридора тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома, своих близких. Они только и ждут момента, когда смогут, наконец, вернуться домой", - сказал горе-философов.

Подход Беллами понятен. Как и другие французские политики встречающиеся с армянством, он говорит им то, что они хотят услышать. Парижскую лапшу они уж точно слушать любят. Проблема в другом - философ, кажется, слепо верит в то, что говорит.

Адекватный европарламентарий, давая оценку тому или иному вопросу, в котором связаны 2 страны, должен полагаться, как минимум, на факты и историю.

Факты гласят, что никакой блокады нет, ведь по Лачинской дороге ежедневно проезжают десятки автомобилей, которые снабжают сепаратистов всеми необходимыми продуктами, иначе в соцсетях постоянно не появлялись бы фотографии наполненных столов из местных ресторанов, кафе и баров. Кроме того, были многочисленные факты, когда тяжело-больных пациентов доставляли из Ханкенди в Ереван. Поэтому говорить о "блокаде", игнорируя эти события, - глупость.

Что до истории, то где был Беллами, когда армяне вырезали детей, женщин и стариков в Ходжалы? Армянские оккупанты устраивали этнические чистки в Карабахе. В результате этих военных преступлений более миллиона мирных азербайджанцев стали беженцами внутри страны. Закрывая на это все глаза, французский европарламентарий, фактически, поддерживает эти преступления.

Все это особенно парадоксально, учитывая, что мистер Франсуа создал движение "Les veilleurs" (Бдящие или Бдительные). Это движение за ненасилие, спонтанно родившееся 16 апреля 2013 г. одновременно с большими демонстрациями против закона о равноправных правах в браке.

Видеть только армянских "беженцев" и не видеть азербайджанских говорит не только об отсутствии бдительности, но и о безграничном лицемерии и равнодушии. Если французский европарламентарий против насилия, так почему он не осуждает насилие, совершенное против азербайджанского народа?

Впрочем, ничего другого от этот бдуна, который является исламофобом, мы не ожидали. Да, у Беллами есть и такие замашки. Свое истинное лицо он показал еще в 2019-м, когда Французский ритейлер спортивной одежды Decathlon отказался от своих планов продавать спортивные хиджабы для женщин-бегунов во Франции, столкнувшись с общественным протестом. Горе-философ тогда заявил, что хиджабы не должны быть нормализованы во французском обществе. На этом фоне совсем не удивляет, что он посмел называть Азербайджан "террористическим государством", в то время как терроризмом десятилетиями занимается именно Армения. АСАЛА, Сасна-Црер, о которых не говорит Беллами, тому яркие примеры.

Присутствие таких неадекватных персонажей лишний раз подверждает, что вторая миссия ЕС не принесет региону ничего, кроме постоянных попыток расшатать и без того хрупкий мир. Французы опять доказывают, что собираются использоать миссию в качестве инструмента для размещения военной силы в регионе, нанесения удара по мирному процессу и вывода Москвы из Еревана.

Если целью действительно являлся бы мир, то, во-первых, в Армении не должны были бы присутствовать пристрастные лица с сомнительной репутацией, во-вторых, миссия должна была быть согласована в первую очередь с Азербайджаном. Но, к сожалению, наблюдается обратное, что подрывает доверие, существующее между Европейским Союзом и Азербайджаном. Возникает резонный вопрос: руководство ЕС настолько слабо, что французы и дальше будут творить, что хотят? Пора бы действовать. Вся эта возня заставляет азербайджанскую сторону теперь с сомнением относиться ко всем европейским инициативам.

Чтобы там ни было, Франции не удастся достичь своих целей. Будем гнать в шею любого, кто осмелится незаконно вступить в освобожденный Карабах. Азербайджан - это не пресмыкающаяся Армения. Мы решим любой вопрос, который может негативно повлиять на любые процессы на Южном Кавказе, особенно, если это касается суверенитета и территориальной целостности нашей страны, которые всякие французкие "бдуны" в открытую не уважают. Один шаг Беллами в азербайджанский Лачин со стороны Армении и будут приняты адекватные меры. А пока, пусть говорит что ему взбредет в голову. Все равно, сколько бы он ни вякал по-философски, ничего не изменится. Реалии новые.