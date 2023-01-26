Неудачная миссия ЕС

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Асиф Мехман

Совет Европейского союза сегодня дал согласие на отправку в Армению гражданской миссии ЕС.

В решении говорится, что целью миссии является содействие стабильности в приграничных районах Армении, налаживание сотрудничества на местах и обеспечение условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

Первоначальный мандат миссии будет рассчитан на два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении.

Напомним, что 17 октября 2022 года Совет министров иностранных дел ЕС на своем заседании принял решение направить около 40 экспертов-наблюдателей ЕС с армянской стороны международной границы с Азербайджаном для мониторинга, анализа и представления докладов о ситуации в регионе Южного Кавказа. 19 декабря 2022 года мандат мониторинговой миссии ЕС в Армении был завершен.

Но как в таком случае миссия ЕС может повлиять на ситуацию в регионе?

Политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя вопрос отметил, что, миссия Европейского союза (ЕС) не является законной и не даст юридического результата. Решения принимаются не просто так и продиктованы текущей геополитической ситуацией в мире.

"Южный Кавказ - регион чрезвычайно важный, во-первых, с точки зрения ресурсов - это нефть, газ, с другой стороны - это логистика, включая транспортную логистику. И интерес Франции к этому региону был всегда, но, разумеется, его надо увязывать с весьма тесными взаимоотношениями между действующими политическими элитами Франции и Армении. Что касается самой миссии, она неправомерна и юридически недееспособна по той причине, что до сих пор по вине Еревана не проведена делимитация и демаркация государственной границы между Азербайджаном и Арменией. А следовательно как таковой государственной границы Армении не существует, это страна с неопределенными границами. Поэтому в данном случае приглашая эту миссию, очевидно и расширяя ее состав, и временной формат, Армения рассчитывает получить инструмент для давления на Азербайджан, манипулируя которым, а также осуществляя коллаборацию с Францией и ЕС, пытаться достигнуть выгодных для себя политических, экономических и военных позиций", - отметил политический аналитик.

Жан-Мишель Брюн, главный исполнительный директор газеты "Lagazetteaz.fr", учрежденной АМИ Trend во Франции отметил, что до конца первой миссии Азербайджан продолжал вести мирные переговоры с Европейским Союзом. Однако, в частности, под давлением Франции, которая открыто встала на сторону Армении, тем самым отказавшись от роли арбитра при Минской группе, Европейский Союз публично не продемонстрировал своего нейтралитета в урегулировании конфликта.

"В тот же день, когда было объявлено об отправке новой миссии ЕС, президент Франции принял в Елисейском дворце сопредседателей Нацштаба координационных советов армянских организаций Франции Мурада Папазяна и Ару Тораняна. Торанян, который в настоящее время является директором сайта "Les Nouvelles d'Arménie", был в 80-х годах пресс-секретарем ASALA, являющейся организатором многих терактов, в частности теракта в аэропорту Орли в 1983 году. Что касается Папазяна, одного из лидеров националистической партии дашнаков, то он даже в Армении расценивается как опасный активист и ему запрещен въезд в эту страну", - отметил он.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева добавила, что отправка миссии Европейского союза (ЕС) в Армению не должна служить оправданием для уклонения этой страны от выполнения взятых на себя обязательств.

Она отметила, что миссия не должна использоваться для нарушения процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, включая процесс делимитации границ.

Следовательно, наличие мониторинговой миссии ЕС в Армении способствовало усилению попыток сорвать процесс нормализации в Армении, нанесло серьезный ущерб, в том числе прогрессу, достигнутому на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении и Совета ЕС. Таким образом, первоначальные ожидания от миссии ЕС и ее способности внести свой вклад в продвижение повестки нормализации, были поколеблены.