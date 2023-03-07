Армяне проявили к опекающим их миротворцам черную неблагодарность

Автор: Зульфугар Ибрагимов

С самого утра соцсети сотрясали анонсы об очередном походе армян на штаб российских миротворцев в Ходжалы. Решительный настрой чувствовался в армянском сегменте, где диванные патриоты собирали силушку для - как и всегда - дистанционного участия в предстоящем безобразии. И наступило 15.00 по местному времени, и собралась силушка армянская, и грозно двинулась на миротворцев.

Как было дело, можно увидеть на видео, выкладываемых армянами в соцсетях. Ну что сказать... Стыд и позор, жалкое зрелище. Еще более жалкое, чем декабрьские пикеты у базы РМК с участием истеричных женщин и маленьких "астматиков" с якобы пустыми ингаляторами. В этот раз сепаратистам удалось собрать совсем чуть-чуть возмущенных "граждан". Судя по видео, с плакатами набившего оскомину содержания стоят не так уж сильно возмущенные, а даже, наоборот, мило улыбающиеся миротворцам девицы и скучающие тинейджеры.

Другое видео поднимет вам настроение - оно очень забавное. Болваны перекрыли дорогу на автобазу, считая, что заблокировали штаб, и требуют Волкова. Вот потеха, честное слово. Тут мы слышим как сепаратист припирается с миротворцами, в чем-то их обвиняет, стыдит, в общем, несет всякую чушь.

А теперь серьезно. Глядя на то, что сепаратисты вытворяют сегодня, невозможно не удивиться такой короткой памяти у армян. Не далее как 5 марта миротворцы бросились на их защиту по первому же хныку перепуганных железных ашотов, а после этого трогательно опекают, защищая российским флагом их незаконную деятельность на "тайных тропах" из Армении в Ханкенди. А эти еще чем-то недовольны. Чем недовольны, а, армяне? Эти самые миротворцы сопровождают ваши грузовики с оружием и диверсантами, направляющимися в Азербайджан для провокаций. Сопровождают, чтобы вас снова не остановили и не наказали. Да вы должны в ногах валяться у того же Волкова, ботинки его целовать, ведь только благодаря РМК вы сегодня можете так нагло себя вести, ходить в военной форме, спокойно вооружаться и стрелять по азербайджанским солдатам, иметь "полицию", "президента", "госминистра" и прочую сепаратистскую нечисть. На что обижены то, армяне?

Мда, благодарность явно не входит в число древнеармянских достоинств.