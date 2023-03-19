Организован визит представителей СМИ в освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вчера Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили поселки Талыш и Суговушан Тертерского района, освобожденные от оккупации в результате боевых действий в ходе 44-дневной Отечественной войны. Они ознакомились с условиями, созданными для 20 семей, переселенных в поселок. Они также приняли участие в ряде церемоний закладки фундамента и открытия.

Сегодня сотрудник Trend посетил село Талыш.

Представители СМИ ознакомились с проводимыми в Талыше фундаментальными восстановительными и реконструкционными работами.

В поселке построены и переданы владельцам частные дома современного типа, в которых могут комфортно проживать 20 семей. Каждый из них имеет общую площадь застройки 2 620,69 кв.м., общий двор площадью 25 282,50 кв.м. Для каждого дома построены и переданы собственникам индивидуальные фермерские склады общей площадью 54 кв.м. Параллельно с этим на дворовой территории каждого дома были проведены ландшафтные работы (высажены декоративные деревья, кустарники, цветы, созданы индивидуальные посевные площади во дворе каждого дома).

В поселке будет действовать школьное здание на 78 мест. Площадь застройки двухэтажного здания с мансардой школы составляет 837,80 кв.м. Все системы коммуникаций школы реконструированы, здание оборудовано системами пожарной сигнализации, связи, вызова и видеонаблюдения. Подвальный этаж предназначен как технический этаж. На 1 и 2 этажах расположены учебные классы, медицинский кабинет, учительская и др. На 3 этаже (мансардный этаж) расположены актовый зал и библиотека. Внутренние помещения здания оборудованы всем необходимым оборудованием технического обслуживания. Во дворе школы построено футбольное поле с искусственным покрытием и спортивная площадка, оснащенная спортивными снарядами.

Кроме того, площадь застройки детского сада на 11 мест составляет 413,30 кв.м. Все системы коммуникации в детском саду реконструированы, здание оборудовано системой пожарной сигнализации, связи, видеонаблюдения, оповещения о чрезвычайных ситуациях. Подвальный этаж спроектирован как технический этаж. Внутреннее помещение оснащено всем необходимым оборудованием технического обслуживания. На дворовой территории построена детская площадка с резиновым покрытием и 2 беседки.

Общая площадь застройки двухэтажного административного здания и Клубно-общественного центра составляет 589,30 кв.м.

Котельная с общей строительной площадью 89,30 кв.м. оснащена отопительными котлами мощностью 350 000 ккал/час каждый и всем другим необходимым техническим оборудованием. В соответствии с генеральным планом построены объекты общественного питания, дороги и линии связи. Так, общая протяженность дорог внутри села составляет 4,0 км. Его 800-метровый участок (центральная дорога) вымощен натуральным камнем. Покрытие остальных участков внутренних дорог асфальтобетонное. Слева и справа от всех дорог созданы тротуары и параллельные зеленые полосы. Вдоль дороги высажены декоративные деревья и кустарники.

Все существующие системы внешней связи были демонтированы и рекоструированы. В поселке проложен новый газопровод, установлены подземные резервуары для воды и насосная станция.

На одной из возвышенностей села Талыш установлен памятный камень с текстом твита, который поделился Президент Азербайджанской Республики, Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев в день освобождения села от оккупации. 4 октября 2021 года Президент Азербайджанской Республики, Главнокомандующий Вооружёнными Силами Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на площади Флага в селе Талыш Тертерского района. В рамках 1-го этапа ремонтно-восстановительных работ, проведенных в поселке, проведены работы по благоустройству площади Флага.

На одной из возвышенностей села Талыш построены зона отдыха и смотровая площадка, где можно с комфортом проводить свободное время.