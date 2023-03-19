Призываем Армению понять реальность в регионе и воздержаться от реваншистской политики

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало Армению понять реальность в регионе и воздержаться от реваншистской политики.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с недавнем заявлением МИД Армении.

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