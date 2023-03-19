Пещерная тюркофобия Багдасарова: его кураторам пора унять этот лай

Автор: Акпер Гасанов

Постоянный участник российских пропагандистских ток-шоу, политолог, бывший депутат Государственной думы РФ Семен Багдасаров призвал к агрессии против Турции, которая ослаблена недавно потрясшей страну серией землетрясений. Заявление Багдасарова прозвучало в эфире стрима "Соловьев LIVE | Полный Контакт" российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Турция сейчас находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся! Изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние в Украине, выгоним ее с Южного Кавказа, поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам, - Константинополь", - призвал Багдасаров.

Также он заявил, что над "храмом Святой Софии" следует "воздвигнуть крест", снова показать миру "фрески, которые уже спрятаны от людей", и предложил молиться там "на арамейском языке, можно на русском".

Наконец, он договорился до утверждения, что "турок - это не тюрк!", призвав "посмотреть на себя в зеркало" турков и призвав "присоединить" к России турецкие территории. И это - демонстрация справедливости утверждения про то, что "можно девушку из села вывести, но село из девушки вывести нельзя". Иначе говоря, Багдасарова можно сколько угодно именовать россиянином, но в реальности он был, есть и будет армянским пещерным националистом.

Кстати, родился он в городке Маргилане в Средней Азии, в Ферганской долины. Это - Узбекистан. И в этой связи хочу напомнить о том, что заявил на недавно состоявшемся саммите Организации тюркских государства (ОТГ) в Анкаре заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"От имени всех коллег выражаю глубокие соболезнования мужественному турецкому народу и нашему дорогому брату, Президенту Турецкой Республики уважаемому Реджепу Тайипу Эрдогану. Выражаю отдельную благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за предложение о проведении внеочередного саммита", - сказал Президент Узбекистана.

Более того, он заявил, что Узбекистан возьмет на себя строительство ряда объектов в зоне бедствия в Турции. Также напомню, какую помощь братской Турции оказал Азербайджан. В зону землетрясения было отправлено 940 человек, в том числе спасатели, медицинский персонал и волонтеры. По числу спасателей, отправленных в Турцию, Азербайджан был первым среди стран мира. В результате усилий наших спасателей и врачей из-под завалов живыми были извлечены 53 человека. Также под завалами были обнаружены тела 780 человек. Наш медицинский персонал оказал медицинские услуги в общей сложности более чем 3 тысячам человек.

Кроме того, на банковские счета AFAD и других гуманитарных организаций переведено более 45 миллионов долларов США. Также было, доставлено 5300 тонн гуманитарной помощи. Все это и есть доказательство единства, братства тюркских народов, государств. Это то, чего Багдасарову никогда не понять. А недостаток способностей что-либо понимать традиционно "компенсируется" пещерной глупостью и традиционной склонностью к провокациям.

И это я еще не особо развиваю тему тезиса "в зеркало посмотри". В биографии Багдасарова как-то обходится информация о том, кто были его родители. Что дает повод для предположений, что корни лютой ненависти к тюркам вообще и туркам, и азербайджанцам в частности, уходят в прошлое семье этого горлопана, мама которого вполне могла претворять в жизнь модные в советское время идеи интернационализма.

В любом случае, своими провокационными речами он ставит в нелепое положение сотни тысяч россиян, которые сбежали в Турцию от войны в Украине. Потому, что власти Турции вполне могут задаться вопросом - а нет ли среди них тех, кто разделяет точку зрения Багдасарова? С последующей депортацией их из страны. И проклинать Семена им потом будет уже поздно.

Кстати, это далеко не первый такой выпад Багдасарова. Еще в 2018 году в армянских СМИ прошла новость о том, что сбежавшие из Турции члены террористической группировки Рабочей партии Курдистана (РПК) скапливаются в Армении. И тогда "свои пять копеек" в этот вопрос решил внести именно этот пропагандист, "воевавший на Колчаковских фронтах", но не демонстрирующий, в отличие от Шарикова, шрам на голове.

В ходе видеомоста Москва-Ереван он тогда заявил, что "Армения не может и не должна оставаться в стороне от того, что происходит с курдами на севере Сирии и юго-востоке Турции". То есть, он призвал к открытой поддержке со стороны Еревана курдских террористов, против которых и воюет Турция. Это была ярко выраженная позиция армянского шовиниста, националиста и провокатора, но никак не российского политолога, в качестве которого и позиционирует Багдасаров. Тоже самое мы увидели и сейчас.

Понятно, что у РФ нет никаких возможностей что-то "присоединять" из территории Турции. Плюс, Турция - член НАТО, ее армия сильна, мощна. Но такие "мелочи" не интересуют Багдасарова, который плюется ядом тюркофобии, доказывая свою личную ущербность и создавая проблемы в отношениях России не только с Турцией, но и со всем тюркским миром. И это то, о чем обязаны задуматься кураторы этого горлопана. Не в том Россия сейчас положении, чтобы симоньяны, габреляновы, кеосаяны, багдасаровы увеличивали ее проблемы.