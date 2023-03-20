Армяне обстреляли азербайджанских пограничников

20 марта в 02:50 на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, обстреляли позиции Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, расположенные на высоте Агбашюрд в Зангиланском районе, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ГПС Азербайджана.

"В результате провокации выстрелом с противоположной стороны был ранен военнослужащий ГПС, младший сержант Манафов Рамин Субхи оглу. Военнослужащий был эвакуирован в специализированное медицинское учреждение и прооперирован, его жизнь вне угрозы. В настоящее время оперативная обстановка стабильная и полностью контролируется нашими подразделениями. Государственная пограничная служба расценивает это событие как очередную провокацию армянской стороны, и вся ответственность за это ложится на армянскую сторону", - говорится в сообщении ГПС.