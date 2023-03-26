Главе МИД Франции пора понять, что говорить с Азербайджаном на языке ультиматума недопустимо

Глава МИД Франции Катрин Колонна выступила в Сенате с бредовыми заявлениями о якобы "закрытии дороги Лачин-Ханкенди и гуманитарно-экономической блокаде армян". Французский министр на языке диктата обратилась к Азербайджану с требованием снятия блокады и сказала, что в следующем месяце посетит Баку и Ереван. Такого рода заявления человека, занимающего должность министра иностранных дел Франции, вызывает удивление.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

По его словам, Колонна до сих пор не понимает, что понятие суверенитет и территориальная целостность Азербайджана касается и дороги Лачин-Ханкенди.

"Азербайджан не закрывал дорогу Лачин-Ханкенди. Напротив, наша страна выступает за открытие всех коммуникационных и транспортных связей. С другой стороны, глава МИД Франции должна понять, что на этой дороге проходит мирная акция протеста с участием представителей азербайджанской общественности и экоактивистов с законным требованием прекратить экоцид на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам", - заявил он.

Азербайджанский депутат подчеркнул, что с момента подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года дорога Лачин-Ханкенди использовалась армянами для незаконных перевозок военного назначения.

"В сети есть видеодоказательства переброски оружия, боеприпасов и топлива из Армении в Карабахский регион Азербайджана. Армянские незаконные вооруженные формирования по-прежнему остаются в Карабахе. К сожалению Колонна не упомянула о них в своем выступлении. Это лишний раз убеждает нас в том, что цель выступлений и визитов главы МИД Франции - реализация собственных амбиций. Этот человек хочет набрать политические очки, выступая в роли адвоката сепаратистов. Для Франции и кого-либо из официальных лиц недопустимо говорить с Азербайджаном на языке ультиматума", - предупредил Гянджалиев.

Отметив, что Азербайджан является страной, которая ведет глобальную политику и отвечает на глобальные вызовы, депутат сказал:

"Нравится это Франции или нет, Азербайджан продолжит проводить независимую политику, основанную на национальных интересах. Армения также должна раз и навсегда понять, что Азербайджан не будет выполнять требования некоторых стран-членов Евросоюза, в том числе Франции. Франция в настоящее время думает о восстановлении утраченного авторитета в мире и в Европе. Всем известна неловкая ситуация, в которой оказался президент Макрон во время пресс-конференции в рамках своего визита в Африку. С точки зрения международного права Франция должна пересмотреть свою роль в этом контексте. Эта страна должна извиниться перед бывшими колониями и изменить свою политику, чтобы восстановить свой утраченный имидж. К сожалению, мы этого не видим. Предвзятое заявление главы МИД Франции о дороге Лачин-Ханкенди есть не что иное, как проявление их грязной политики", - заключил Турал Гянджалиев.