"Саммит за демократию", не имеющий ничего общего с демократией

Автор: Байрам Эльшадов

29-30 марта при организации США будет проведен второй "Саммит демократии". Проведение этого саммита, который состоится по инициативе администрации Байдена, наряду с США, запланировано в еще четырех странах - Нидерландах, Южной Корее, Коста-Рике и Замбии.

При ознакомлении со списком стран-участниц становится ясно, что Вашингтон не хочет видеть на саммите, в основном, государства, проводящие независимую политику. США по-прежнему занимаются дискриминацией на Южном Кавказе - Армению приглашают, а Азербайджан не посчитали нужным. В случае с Грузией и вовсе какой-то нонсенс - пригласили не премьер-министра, обладающего всей полнотой власти, а президента, у которой никаких реальных полномочий нет. Также такой разделительный подход можно расценивать в качестве религиозной дискриминации, поскольку Азербайджан в отличие от Армении и Грузии является страной с преимущественно мусульманским населением. Налицо политика "разделяй и властвуй".

На каком основании Армения считается демократической страной? На прошлой неделе был опубликован отчет мониторинговой группы правозащитных организаций по фактам нарушения прав и свобод человека в Армении, в котором говорится:

- Акции протеста, прошедшие в Армении в апреле-июле 2022 года, были жестоко подавлены, всего задержано более 2100 протестующих

- Полиция жестко действовала как против протестующих, так и против представителей СМИ, освещающих протесты.

- Преследовались и арестовывались представители политических партий и судебных органов страны.

- По политическим мотивам ряду граждан был запрещен въезд в Армению и т.д.

И эта страна является примером демократии?

Кроме того, главным организатором саммита являетсяАгентство США по международному развитию (USAID) и его проармянский глава Саманта Пауэр. Среди организаторов есть и Национальный фонд демократии США (NED), мечтающий о "революции" в Азербайджане. Видимо это и есть одна из основных причин, почему Армения была приглашена на саммит.

Примечательно, что даже Турция, являющаяся членом НАТО и Венгрия, которая входит и в НАТО и в ЕС, также не получили приглашения на саммит. Это уже ни что иное, как попытка наказать вышеперечисленные страны за свою независимую внешнюю политику. В контексте Турции это еще и попытка США повлиять на итоги предстоящих в мае выборов в Турции. Ставящие на оппозицию американские круги тем самым хотят насолить президенту Эрдогану, хотя такой поворот событий как раз-таки может возыметь обратный эффект.

Таким образом можно прийти к выводу, что "Саммит за демократию" не имеет ничего общего с демократией. И для участия в этом мероприятии за основу берется вовсе не демократия, а готовность покорно слушаться повелителей за океаном.