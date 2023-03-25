Акция протеста на дороге Лачин-Ханкенди длится 104-й день

Акция протеста, проводимая представителями неправительственных организаций (НПО) Азербайджана в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе, продолжается уже 104-й день.

Как сообщает в субботу сотрудник Trend, командированный в Шушу, участники акции продолжают протестовать, передает Day.Az.

Напомним, что с 12 декабря азербайджанские прошлого года эко-активисты, представители общественности проводят акции протеста возле поста миротворцев. Основными требованиями протестующих на акции были прибытие командующего российскими миротворцами Андрея Волкова, создание необходимых условий для проведения мониторинга азербайджанскими специалистами, прекращение армянами экологического террора на азербайджанских землях, создание отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в направлении Лачина, прекращение незаконной перевозки оружия на территорию Азербайджана.