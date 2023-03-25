Армянская сторона интерпретирует элементы своих предложений в проект мирного соглашения, вырвав их из контекста

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде 23 марта 2023 года в заявлении для медиа ответил на высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в интервью египетскому информационному агентству "Аль-Каира".

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

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