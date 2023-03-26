https://news.day.az/politics/1549754.html Посол Мухтар Мамедов вручил верительные грамоты президенту Израиля - ФОТО
Посол Мухтар Мамедов вручил верительные грамоты президенту Израиля - ФОТО
Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов вручил свои верительные грамоты президенту этой страны Ицхаку Герцогу.
Как сообщает Day.Az, об этом дипломат написал в Twitter.
Он отметил, что для него большая честь вручить свои верительные грамоты Президенту Государства Израиль Ицхаку Герцогу в качестве первого посла Азербайджанской Республики в Израиле.
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