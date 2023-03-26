Посол Мухтар Мамедов вручил верительные грамоты президенту Израиля

Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов вручил свои верительные грамоты президенту этой страны Ицхаку Герцогу.

Как сообщает Day.Az, об этом дипломат написал в Twitter.

Он отметил, что для него большая честь вручить свои верительные грамоты Президенту Государства Израиль Ицхаку Герцогу в качестве первого посла Азербайджанской Республики в Израиле.