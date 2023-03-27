Назначен новый заместитель министра оборонной промышленности

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 15 марта 2023 года Вугар Валех оглы Мустафаев назначен заместителем министра Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

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