https://news.day.az/politics/1549928.html Назначен новый заместитель министра оборонной промышленности
Назначен новый заместитель министра оборонной промышленности
Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 15 марта 2023 года Вугар Валех оглы Мустафаев назначен заместителем министра Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики.
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