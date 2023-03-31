Бинали Йылдырым поделился публикацией в связи с Днем геноцида 31 Марта

Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым поделился публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Да упокоит Аллах души тех, кто погиб 31 Марта - в День геноцида азербайджанцев".