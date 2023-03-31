https://news.day.az/politics/1551241.html Бинали Йылдырым поделился публикацией в связи с Днем геноцида 31 Марта
Бинали Йылдырым поделился публикацией в связи с Днем геноцида 31 Марта
Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым поделился публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Да упокоит Аллах души тех, кто погиб 31 Марта - в День геноцида азербайджанцев".
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