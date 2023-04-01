Торжественная церемония открытия посольства Азербайджана в Израиле прошла на высшем уровне, мероприятие было ярким и красочным. Все участники остались очень довольны, атмосфера была суперположительная. Было много народу, звучала национальная музыка двух стран. Касательно взаимоотношений Азербайджана и Израиля, уверен, что они будут укрепляться и впредь и станут еще крепче. Присутствующие из общины и диаспоры собирали подробную информацию друг о друге, обменивались контактами для дальнейшей продуктивной работы. В целом, общее впечатление по поводу открытия посольства у меня очень положительное.

Об этом в интервью Day.Az сказал израильский политолог, руководитель общественной организации "Рука Иерусалима" Барух Ливиев, присутствовавший на открытии азербайджанского посольства в Израиле.

Как подчеркнул наш собеседник, открытие посольства облегчит много разных всевозможных процессов.

"В основном, это бюрократические моменты, когда надо сделать что-то быстро и чтобы это было удобно. Когда есть представительство в Израиле, уже есть к кому обратиться, есть кто поможет. Это, несомненно, укрепит дипломатические отношения еще сильнее. Кроме того, открытие диппредставительства повлияет на развитие и обмен торговыми и культурными связями, в области сельского хозяйства, информационных технологий, туризма, медицины, науки и других сферах. Можно с уверенностью сказать, что открытие посольства выводит отношения Азербайджана и Израиля на качественно новый уровень", - отметил израильский политолог.

По его словам, открытие азербайджанского посольства в Израиле имеет еще и символическое значение.

"Не надо забывать, что наши страны находятся в таком регионе, за которым пристально наблюдает весь мир. Азербайджан является соседним государством с Ираном и известно, что отношения между странами находятся на, мягко говоря, не самом лучшем уровне. И, конечно же, Ирану не особо нравится состоявшееся событие. Открытие азербайджанского посольства в Израиле доказывает, что дружба и сотрудничество между еврейским и мусульманским государством может быть. Надо всегда прогрессировать и идти вперед, а не деградировать, как это делают некоторые другие страны. Азербайджан является действительно той страной, которая стремится развиваться и двигаться вперед. Опять же, в отличие от некоторых стран, соседствующих в нашем регионе, которые идут назад, затягивая свой народ в болото", - заключил Барух Ливиев.

29 марта в Тель-Авиве состоялась торжественная церемония открытия посольства Азербайджана. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, представители парламентов, общественности, деятели искусства обеих стран.

На церемонии также была представлена концертная программа деятелей искусства Азербайджана.

Абдул Керимханов