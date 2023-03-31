Правительство Макрона защищает террористов

Правительство президента Эммануэля Макрона "не впускает мигрантов, но защищает террористов".

Как сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на EURACTIV, об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини после решения Кассационного суда Франции в отношении десяти бывших членов террористической группировки "Красные бригады".

Во вторник Кассационный суд Франции отказался экстрадировать десять бывших членов террористической группировки "Красные бригады", которые нашли убежище во Франции, несмотря на то, что итальянские суды приговорили их к различным степеням наказания, включая пожизненное заключение, за кровавые преступления.

Созданная в 1970-х годах крайне левая террористическая группировка несет ответственность за многочисленные убийства и похищения людей.

"Это позор. Они отказываются принять детей на границе с Вентимильей и при этом не выдают террористов, которые должны сидеть в тюрьме в Италии", - сказал вице-премьер Италии.

Как отметил Сальвини, французская полиция систематически возвращает нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь итальянскую границу через лес или на поезде, часто для того, чтобы добраться до родственников во Франции.

Однако французский суд обосновал свое решение тем, что "поддержал право на частную и семейную жизнь и право на справедливое судебное разбирательство" в отношении бывших членов террористической группировки.