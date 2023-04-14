Враг показал свое нутро

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Армения постоянно говорит о правах человека и своей "заинтересованности в установлении мира и стабильности в регионе", однако бесчеловечное отношение к пленному азербайджанскому военнослужащему в очередной раз продемонстрировало ее истинную сущность.

Сегодня в армянском сегменте социальных сетей распространились кадры, на которых на обочине одной из дорог в Гафанском районе избивают азербайджанского военнослужащего со связанными руками. А когда он падает на землю, его бьют ногой по голове.

Армяне, распространяющие эти видеокадры, описывают это чуть ли не как "армянское мужество", "храбрость армянской армии".

Напомним, что ранее сообщалось, что двое военнослужащих азербайджанской армии пропали без вести в условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно официальной информации министерства обороны Азербайджана, пропали без вести Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения.

В связи с распространенными в армянском сегменте соцсетей видеокадрами в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 115.2 (пытки, жестокое или бесчеловечное обращение с военнопленными) УК АР.

Принимаются меры по выявлению и привлечению к ответственности лица или лиц, применивших пытки, жестокое и бесчеловечное обращение в отношении азербайджанского военнослужащего, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

"Заявляем, что в целях привлечения к национальной и международной судебной ответственности лиц, совершивших противоправные действия в отношении граждан Азербайджана, будет обеспечено направление обращений в соответствующие органы зарубежных стран и сотрудничество с международными организациями для наказания этих лиц. О ходе и результатах расследования общественности будет предоставлена подробная информация", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление по факту бесчеловечного обращения в Армении с задержанным азербайджанским военнослужащим.

"На видео и фото, распространенных сегодня в армянских СМИ, отчетливо видны издевательства и совершение других бесчеловечных действий в отношении азербайджанского военнослужащего. В распространенном видео азербайджанскому военнослужащему, связав ему руки, наносят побои, унижают его", - говорится в заявлении.

В связи с распространенными кадрами направлены обращения в международные организации. От представительства Международного комитета Красного Креста в Армении потребовано незамедлительно посетить наших военнослужащих и предоставить информацию об их состоянии.

Тем временем армяне прибегают к самым разным способам, чтобы оправдать свое варварство.

Сначала они говорили, что избитый ими человек "убил 57-летнего охранника Зангезурского медно-молибденового комбината и забрал его мобильный телефон".

Позже Ереван заявил, что данное лицо "неоднократно выходило в эфир в социальных сетях в Армении через этот мобильный телефон" и "призналось в убийстве 400-500 армян".

Затем они сказали, что те, кто избивает этого человека, являются "членами семьи убитого охранника".

Прежде всего, чем доказывается утверждение об "убийстве" охранника? Как и каким образом члены семьи этого "убитого" армянина, как только увидели жестоко избитого человека, определили, что "убийца" именно он?

Даже если мобильный телефон был украден, определить его локацию занимает всего несколько часов.

Армянская армия, жители, проживающие вблизи условной государственной границы, наряду с зоологической ненавистью к Азербайджану и азербайджанцам, проявили свою варварскую сущность.

В то же время налицо разница.

Армяне, пытающие беспомощного азербайджанского солдата, должны научиться у азербайджанского солдата человечности и гуманизму.

Когда в бою армянского солдата захватывают раненым, наши солдаты сразу же оказывают ему первую помощь, а затем отправляют в госпиталь.

Когда армянин, направлявшийся из города Горус в азербайджанский город Ханкенди, по дороге потерял сознание, азербайджанские солдаты передали его азербайджанским врачам, которые на машине скорой медицинской помощи доставили его в больницу в Ханкенди.

Вот в чем разница.

И те нелюди, которые сегодня жестоко избивают и пытают нашего солдата, как это видно из распространенных кадров, должны быть привлечены к ответственности и наказаны.

И будут наказаны.