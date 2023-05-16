Шуша: от символа культуры до символа Победы тюркского мира

Автор: Лейла Таривердиева

Год "Шуша - культурная столица тюркского мира" официально открылся. 12 мая прошла красочная церемония, ознаменовавшая это замечательное событие.

Шуша как символ азербайджанской и в целом тюркской культуры так же неповторима, как и в роли неприступной крепости. Именно здесь родились многие известные деятели культуры Азербайджана, особая энергетика этой земли и Карабаха в целом будто способствует рождению талантов. Шуша также является символом духовности и прогрессивного развития азербайджанского общества в рамках мировой цивилизации. В истории этого года - мудрость нашего народа, заключившая в свою основу сформированную здесь особую, уникальную культуру. Неслучайно в 1977 году постановлением Совета министров Азербайджанской ССР Шуша была объявлена городом-заповедником.

Это необычный город с удивительной энергетикой, которую не удалось уничтожить врагу за 28 лет оккупации. Оккупанты всеми силами пытались вытравить из него азербайджанский дух, приложили немало усилий для изменения его исторического облика и культурной составляющей. Достраивались и перестраивались, сносились под предлогом строительства дорог исторические здания и целые кварталы. Но победить тюркский дух Шуши не удалось. Каждый камень в шушинских стенах хранит в себе этот дух и через 270 лет.

После освобождения жемчужины Карабаха от армянской оккупации, в январе 2021 года тогдашний генеральный секретарь Организации тюркских государств, а ныне глава Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев выступил с предложением объявить Шушу культурной столицей тюркского мира на 2022 год. По его мнению, к этому сроку Шуша уже может быть восстановлена, и проведение в этом городе 20 мероприятий в рамках ОТГ (тогда еще Тюркский совет) подчеркнет культурную значимость Шуши для всего тюркского и исламского мира.

Однако после тридцатилетнего пребывания в руках армян город находился в чрезвычайно плачевном состоянии, и восстановить его за год не представлялось возможным, поэтому культурной столицей тюркского мира на 2022 год стала турецкая Бурса. А Шуша тем временем ускоренными темпами восстанавливалась, отстраивалась, и сегодня город преобразился так невероятно, что можно говорить о том, что город действительно соответствует статусу жемчужины Карабаха.

"Мы возродим тебя, родная Шуша!" - обещал Президент Азербайджана. И именно этот процесс мы наблюдаем сегодня. За последние недели Президент Ильхам Алиев совершил поездки по всем освобожденным районам. Особое внимание, конечно же, было уделено Шуше. Глава государства открыл несколько новых улиц, носящих громкие и славные имена, заложил фундаменты жилых и нежилых построек, инфраструктурных объектов, ознакомился со строительством дорог и жилых комплексов. Настоящим даром Шуше можно назвать реставрацию Фондом Гейдара Алиева усадьбы Мехмандаровых - изуродованного армянами исторического комплекса, являющегося одной из знаковых построек города. Открылись после восстановительных работ мечети Саатлы и Юхары Говхарага, в которых в период оккупации держали коров и свиней. Невозможно перечислить всего, что сделано в Шуше за два с половиной года. В целом городу не только возвращается его исторический облик, но он становится еще краше и притягательнее. И теперь имеет все возможности взять на себя обязанности, связанные со статусом культурной столицы тюркского мира. Культурной столицей Азербайджана Шуша уже признана всеми, теперь ей предстоит проявить себя в качестве средоточия культурных традиций и достижений тюркских народов.

Культурная столица тюркского мира - это инициатива Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ (TÜRKSOY), целью которой является привлечение внимания к культуре и традициям тюркских стран и народов. Кстати, в этом году ТЮРКСОЙ будет отмечать свое тридцатилетие, и передача Шуше статуса культурной столицы тюркского мира именно в юбилейный год очень символична.

ТЮРКСОЙ была создана в 1993 году подписанием соответствующего договора министрами культуры Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции. ТЮРКСОЙ - это еще одна форма сотрудничества на пространстве тюркского мира. Страны, объединенные общими духовными и историческими корнями, стремились к сохранению и взаимному проникновению своих культур и популяризации тюркского наследия в мире.

Первоначально структура называлась Организацией по совместному развитию тюркской культуры и искусства. В 2009 году ТЮРКСОЙ подняла свой статус, став Международной организацией тюркской культуры. Новый формат позволил ей работать на уровне ЮНЕСКО и ИСЕСКО, началась работа по систематизации наследия тюркских народов по всему миру. Города стран-членов начали объявляться столицами тюркской культуры с 2010 года. Точнее, тогда было принято решение, а первая культурная столица тюркского мира была объявлена в 2012 году. Ею стала Астана. Затем последовали Эскишехир (Турция), Казань (Татарстан, РФ), Мары (Туркменистан), Шеки (Азербайджан), Туркестан (Казахстан), Кастамону (Турция), Ош (Кыргызстан), Хива (Узбекистан) и Бурса (Турция).

В декабре 2022 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с объявлением города Шуша Культурной столицей тюркского мира на 2023 год. А решение передать Шуше статус культурной столицы тюркского мира было принято 31 марта 2022 года на внеочередном заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ в Бурсе. Это было знаком особого почтения к Шуше, к ее культурно-духовной значимости для тюркского мира, к ее уникальности. Шуша - родина многих выдающихся личностей, оставивших после себя богатое наследие, ставшее достоянием всего тюркского мира. Этот город не только символ тюркской культуры, но и символ Победы, который Азербайджан готов с гордостью разделить со своими братьями. Победа азербайджанского народа - это победа всего тюркского мира. Возрождаясь из пепла, поднимаясь из руин, Шуша возвращает себе былую славу жемчужины Карабаха. И не только - уже вырисовываются очертания и современной Шуши, которая будет соседствовать с древностью.

Заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджы на прошедшем недавно в Университете ADA 9-м заседании национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ заявил, что "Шуша сыграет огромную роль в объединении тюркских стран".

По большому счету, Шуша уже играет объединяющую роль, став городом-символом воинской славы, стойкости и мужества. Эти три понятия имеют очень большое значение для наших народов, и мы можем гордиться, что символом новой эпохи и возрождения тюркского мира стала именно наша Шуша.