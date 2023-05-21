Европа стремится еще больше расширить сотрудничество с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Роль Азербайджана как лидера на мировой арене продолжает увеличиваться, вызывая растущий интерес в качестве привлекательного европейского союзника. Литва входит в число тех европейских партнеров Азербайджана, которые с давних пор являются для нашей страны стратегическим партнером. В течение последних тридцати лет Азербайджан и Литва укрепляли дружественные межгосударственные отношения, которые переросли в партнерство, основанное на общих взглядах на многочисленные глобальные вопросы. В настоящее время обе страны усердно работают над тем, чтобы вывести торговлю и сотрудничество в различных областях на совершенно новый уровень.

Двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Литвой охватывает различные области, представляющие взаимный интерес, включая политические, экономические, культурные и дипломатические отношения. Две страны работают вместе над расширением сотрудничества и укреплением своих связей.

Литва выступает за расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, признавая значимость Азербайджана в рамках платформы Восточного партнерства ЕС и его стратегическую роль в качестве энергетического партнера. На фоне усилий ЕС по снижению зависимости от российского газа государства - члены ЕС проявляют стремление к укреплению энергетического сотрудничества с альтернативными поставщиками и расширению спектра источников энергии. Азербайджан становится важным игроком в этом ключе, и ЕС выражает большую заинтересованность в укреплении энергетического сотрудничества и обеспечении увеличения объемов природного газа из Азербайджана. Литовская сторона неоднократно выражала свое желание расширить энергетическое партнерство с Азербайджаном в рамках диверсификации поставок энергоресурсов.

С учетом недавнего строительства Литвой газопровода, соединяющего страну и страны Балтии с Европейской газовой сетью (GIPL), в сочетании с возможностями литовского терминала сжиженного природного газа перспективы поступления азербайджанского газа в Литву через соединения с Европейским союзом являются многообещающими. В будущем газ из Каспийского региона потенциально может поставляться в Литву, что еще больше укрепит энергетические связи между двумя странами.

Азербайджан является одним из самых надежных партнеров Литвы, когда речь заходит о твининг-проектах ЕС, предоставленных Литве в рамках стран Восточного партнерства. На сегодняшний день Литва участвовала в отборе 26 проектов в Азербайджане, обеспечив участие в 17 из них. Этот факт подчеркивает плодотворное сотрудничество и общую приверженность двух стран содействию, взаимному развитию и прогрессу.

Только в 2022 году Литва успешно реализовала четыре партнерских проекта ЕС в Азербайджане, сосредоточив внимание на таких областях, как транспортная безопасность, охрана окружающей среды, пенсионная реформа и здравоохранение. Эти проекты демонстрируют стремление литовских институтов делиться своим опытом и сотрудничать со своими азербайджанскими коллегами в стимулировании позитивных изменений в этих ключевых секторах. Кроме того, литовские учреждения в настоящее время активно реализуют пять твининг-проектов ЕС в Азербайджане, еще больше укрепляя двустороннее сотрудничество и обмен знаниями между двумя странами. Более того, в 2023 году Литва будет оказывать помощь Азербайджану в области противоминной деятельности в рамках инициативы Евросоюза Team Europe.

В экономическом плане Азербайджан и Литва развивают торговые и инвестиционные отношения. В 2022 году товарооборот между двумя странами достиг почти 33 миллионов долларов.

Как Азербайджан, так и Литва активно реализуют стратегии по стимулированию двусторонней торговли и изучению неиспользованных возможностей для экономического сотрудничества. Ключевые секторы, на которых сосредоточено внимание, включают энергетику, транспорт, сельское хозяйство и информационные технологии.

Азербайджан активно работает над созданием благоприятной бизнес-среды, которая поощряет инвестиции, стимулирует экономический рост и поддерживает развитие различных отраслей промышленности. Страна осуществила ряд реформ и инициатив, направленных на привлечение отечественного и иностранного бизнеса, упрощение ведения бизнеса и повышение конкурентоспособности.

Общая цель создания благоприятного делового климата привела к появлению инициатив, направленных на стимулирование прямого взаимодействия между деловыми кругами обеих стран, способствующих плодотворному партнерству и расширению экономических связей. В мае 2022 года в рамках визита президента Литвы в Азербайджан состоялся экономический форум между деловыми кругами Азербайджана и Литвы. Вопросы, которые обсуждали две делегации, включали торговлю, инвестиции, сельское хозяйство, развитие информационных технологий, транспорт, энергетику, образование и т.д. Это событие еще раз продемонстрировало растущую привлекательность Азербайджана как места для бизнеса и инвестиций.

Сегодня Азербайджан занимает влиятельное положение среди своих европейских коллег благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева. Репутация Азербайджана как страны, эффективно реализующей нефтегазовые проекты, снискала стране огромное уважение со стороны ее партнеров. Однако внимание привлекает не только энергетический сектор. Все больше стран признают ценность развития отношений с Азербайджаном в различных секторах. Подписание стратегических соглашений с европейскими партнерами в последние годы подчеркивает важность этого направления политики. Отношения Европы с Кавказом были бы неполными без активного участия и влияния Азербайджана. Значение Азербайджана как выдающегося лидера в регионе Южного Кавказа выходит за рамки его непосредственных соседей, что делает его значительным игроком на всем европейском континенте.