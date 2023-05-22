Пашинян о мире с Азербайджаном

Во время сегодняшней пресс-конференции премьер министр Армении Никол Пашинян поделился своим взглядом на перспективу достижения мирного договора с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, премьер отметил, что подписание мира возможно на основании взаимных уступок.

Что касатеся сроков возможного подписания документа, Пашинян отметил, что это могут быть "предстоящие встречи".

Он резюмировал, отметив что касается международных гарантов, есть некое приближение позиций по вопросу международным гарантам".