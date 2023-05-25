https://news.day.az/politics/1567615.html Российско-азербайджанские отношения поступательно развиваются - Владимир Путин
Российско-азербайджанские отношения поступательно развиваются - Владимир Путин
Отношения между РФ и Азербайджаном находятся на высоком уровне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент РФ Владимир Путин 25 мая на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"В целом российско-азербайджанские отношения, если говорить о двусторонней основе, находятся на высоком уровне, также поступательно развиваются, причем на принципах равноправия, учета интересов друг друга и в соответствии с подписанной в феврале 2022 года Декларацией о союзническом взаимодействии. Мы все этому очень рады", - сказал глава Российского государства.
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