В кипрском университете состоялось торжественное открытие выставки в честь Дня независимости Азербайджана

В выставочном зале Ближневосточного университета города Лефкоша Турецкой Республики Северного Кипра состоялось торжественное открытие выставки в честь 105-летия независимости Азербайджана, организованное Yakın Doğu Üniversitesi и Музеем современного искусства, сообщили Day.Az организаторы.

На церемонии открытия выставки Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар, спикер парламента Зорлу Торе, председатель Общества азербайджано-кипрской дружбы и Международного центра культуры Гейдар Алиев ТРСК Орхан Гасаноглу и ректор Ближневосточного университета, профессор Тамер Шанлыдаг поздравили Азербайджан с Днем независимости, подчеркнув бесценную роль в успехах Азербайджана основоположника современной азербайджанской государственности, великого государственного деятеля Гейдара Алиева, политику которого успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В экспозиции представлено 444 работы 54 азербайджанских художников в разных жанрах изобразительного искусства, отражающие историю, культуру и традиции, различные живописные и графические полотна. Гости мероприятия с интересом осмотрели экспозицию, отметив высокий уровень представленных произведений.