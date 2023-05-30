Встреча в Кишиневе: Азербайджан продвигает мирную повестку, Армении придется согласиться

Евросоюз готовит "большую встречу" 31 мая между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидерами Франции и Германии - Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем -, премьером Армении Николом Пашиняном, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем на полях Европейского политического саммита в Кишиневе.

Об этом заявил во вторник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Я могу подтвердить, что будет встреча с лидерами Армении и Азербайджана. Завтра будет большая встреча вместе с президентом Макроном и канцлером Шольцем. Это большое дело для нас, которое мы усердно готовим", - сказал он.

Столица Молдовы действительно может стать местом, где будет зафиксирован новый, большой прорыв в деле окончательного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Московская встреча руководителей Азербайджана и Армении, как известно, была непродолжительной по времени и в ходе нее не было подписано никаких документов. Что, впрочем, не удивительно. Ибо априори было понятно, что московская встреча была важна , прежде всего, для России. Которая регулярно указывает на свою важнейшую роль в качестве модератора армяно-азербайджанского конфликта.

В реальности же, самые прорывные встречи между руководителями Азербайджана и Армении происходили до сих пор при содействии главы Евросовета Шарля Мишеля. Еще в прошлом году, в ходе четырехсторонней встречи Президента Азербайджана, премьер-министра Армении, главы Евросовета и президента Франции в придачу был зафиксирован путь Пашиняна в правильном направлении. Он тогда признал территориальную целостность Азербайджана, указав на готовность урегулировать конфликт согласно Алматинской декларации.

Прошли месяцы виляний официального Еревана и в итоге Пашинян более четко выдавил из себя, что готов признать территориальную целостность Азербайджана в масштабах 86 600 квадратных километров, включая Карабахский экономический район и анклавы. В Армении, ясное дело, поднялся галдеж и лай. Оппозиция, начиная от сторонников Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, и заканчивая дашнаками и даже олигархом Царукяном по кличке "Тупой Гаго" пытаются что-то лепетать по поводу того, что они не допустят реализации всего сказанного Пашиняном.

Напомнил о себе и российско-армянский олигарх Рубен Варданян, который, судя по его речам, до сих пор не отошел от путешествия тайком из Ханкенди в Армению, спрятавшись под грудой грязного нижнего белья российских миротворцев. Сразу замечу, что все эти речи не имеют ровным счетом никакого значения. Потому, что реальность такова, что Азербайджан диктует правила игры и позиция официального Баку находит понимание везде - от Москвы до Вашингтона, включая ЕС.

Иначе и быть не может. Потому, что Азербайджан сумел одержать историческую победу в 44-дневной войне, показав всем трем странам-сопредседателям канувшей в Лнту Минской группы ОБСЕ, свою способность добиваться поставленной цели, несмотря на их сопротивление. С тех пор позиции Азербайджана в мире только усилились. Мы это видим и сейчас, на фоне исторического визита в Баку президента Израиля. Мы это видим и на фоне того, как рухнула надежда мирового армянства на поражение на президентских выборах в Турции Реджепа Тейипа Эрдогана.

Азербайджан играет незаменимую роль в плане обеспечения энергетической безопасности Европы. Наша страна поставляет нефть и газ в Румынию, Хорватию, Болгарию, Чехию, Австрию, Германию, Грецию, Испанию, Ирландию, Португалию и Италию. Ведутся переговоры с Молдовой, Венгрией и Албанией. В 2022 году объем поставок азербайджанского газа в ЕС достиг 12 млрд м куб., а к 2027 году Баку планирует удвоить эту цифру.

"Азербайджан является партнером, имеющим растущее значение для Германии и ЕС, и эта страна может внести важный вклад в диверсификацию энергетических поставок Германии и Европы", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам Комиссара ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, Европа вышла из этой зим с наполовину заполненными газовыми хранилищами, более стабильными ценами на газ и позитивным прогнозом на следующую зиму благодаря партнерству с Азербайджаном.

Так что, наша страна, возглавляемая Президентом Ильхамом Алиевым, претворяет в жизнь блестящую внешнюю политику, увеличивающую число друзей Азербайджана в мире. Тогда как Армения не представляет ровным счетом никакого интереса для мира. Даже ее привычная, разрушительная роль уже никому не интересна. В этих условиях неизбежным является подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией на условиях официального Баку. Вопрос лишь в том, где именно и когда это произойдет. Процесс идет в устраивающем нас направлении.