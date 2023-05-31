https://news.day.az/politics/1569202.html Мы продолжим поддержку справедливого мира на Южном Кавказе - Джозеф Байден
Мы продолжим поддержку справедливого мира на Южном Кавказе - Джозеф Байден
Мы продолжим поддержку справедливого мира на Южном Кавказе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента США Джозефа Байдена, адресованном участникам Бакинской энергетической недели.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре